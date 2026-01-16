मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MMC) चुनावों के लिए वोटों की आज सुबह 10 बजे गिनती शुरू होगी. गिनती तय सेंटर्स पर राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में होगी, जिसमें चुनाव अधिकारी और पार्टी एजेंट गिनती पर नज़र रखने के लिए मौजूद रहेंगे.

मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नासिक जिले में है. इस नगर निकाय में 84 सीटें हैं. मालेगांव में वोटिंग एक बड़ी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसमें 15 जनवरी को 29 नगर निगमों में 3.48 करोड़ से ज़्यादा वोटर वोट डालने के योग्य थे. मालेगांव सहित पूरे राज्य में गिनती का शेड्यूल 16 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होने के लिए तय किया गया था.

वोटिंग से पहले, कुछ वोटरों ने लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चिंताएं उठाईं. वोटिंग के दिन से पहले, सयाने और देवी-चा-माला जैसे ग्रामीण और शहरी इलाकों के निवासियों ने दूर बनाए गए पोलिंग स्टेशनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, यह तर्क देते हुए कि सुविधाएं तय 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर थीं; अधिकारियों ने बाद में बूथ आवंटन की समीक्षा की और उन्हें ठीक किया.

मालेगांव की राजनीति परंपरागत रूप से कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, AIMIM और स्थानीय क्षेत्रीय समूहों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जबकि हाल के वर्षों में भाजपा और शिवसेना (दोनों गुट) भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.

AIMIM और सपा अल्पसंख्यक वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश में हैं, जबकि कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन परंपरागत सेक्युलर राजनीति के सहारे मैदान में है. भाजपा विकास, कानून-व्यवस्था और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं को मुद्दा बनाकर शहरी हिंदू वोटों को साधने का प्रयास कर रही है.