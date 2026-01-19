मालेगांव–मनमाड रोड पर टकराए बस और पिकअप, 4 लोगों की मौत और 20 घायल

महाराष्ट्र में मालेगांव तालुका के वरहाने गांव के पास आज (सोमवार, 19 जनवरी) तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई. यह हादसा सुबह करीब 3.00 बजे के आसपास हुआ. पुणे से आ रही एक ट्रैवलर बस और पिकअप वाहन के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हुई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन सीधा ट्रैवल्स बस में घुस गया.

इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इसके अलावा, 20 से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए मालेगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे की वजह अब तक पता नहीं

हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. फिलहाल, पुलिस मौके पर पंचनामा कर रही है और हादसे की वजह की जांच शुरू कर दी गई है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जब पिकअप वाहन बस के सामने से टकराया, तो बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया.

यात्रियों को बचाने पहुंचे आसपास के लोग

देर रात होने के चलते बस और पिकअप में सवार लोग सो रहे थे. अचानक हुई इस भिड़ंत से चीख-पुकार मच गई. इस भीषण टक्कर में चार यात्रियों ने वहीं दम तोड़ दिया जबकि दो यात्रियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है. बस में सवार अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं.

बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक और पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे. क्रेन, गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद से वाहनों में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. सभी घायलों को तुरंत मालेगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

पिंपरी-चिंचवड़ में भी हुआ था ऐसा हादसा

इससे पहले, 14 जनवरी को पुणे स्थित पिंपरी-चिंचवड़ शहर के कालेवाड़ी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ था. इस हादसे में दो सगी बहनों की मौके पर मौत हो गई थी. मृतकों की पहचान ऋतुजा पांडुरंग शिंदे (24) और नेहा पांडुरंग शिंदे (20) के रूप में हुई थी. दोनों पुणे के पुनावले इलाके की रहने वाली थीं.