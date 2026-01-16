Malegaon Result: इस्लाम पार्टी ने जीती सबसे ज्यादा सीटें, BJP के खाते में महज 2 सीट

महाराष्ट्र महानगरपालिका के चुनाव परिणामों और रुझानों के अनुसार ‘इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र’ (इस्लाम) पार्टी नासिक जिले के मालेगांव महानगरपालिका में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. इस्लाम पार्टी ने महानगरपालिका की 84 सीट में से 35 सीट जीती हैं, जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) 21 सीट के साथ दूसरे स्थान पर रही. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 18 सीट मिली हैं. समाजवादी पार्टी को पांच और कांग्रेस को तीन सीट मिली हैं. मुस्लिम बहुल इस शहर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दो सीट ही मिल पाई हैं.

अगस्त 2024 में बनी इस्लाम पार्टी

अविभाजित एनसीपी के नेता रहे आसिफ शेख रशीद ने अगस्त 2024 में इस्लाम पार्टी का गठन किया था. वो विधायक भी रहे. इससे पहले वो कांग्रेस में भी रहे. साल 2021 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने शरद पवार का दामन थामा था.

महाराष्ट्र में 65 उम्मीदवार निर्विरोध जीते

उधर, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने शुक्रवार (16 जनवरी) को बताया कि 15 जनवरी को हुए चुनावों से पहले 10 नगर निकायों के कुल 65 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. 15 जनवरी को 29 नगर निकायों के लिए मतदान हुआ था, जिनकी मतगणना जारी है.

सबसे ज्यादा बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी 43 सीटों के साथ शीर्ष पर है. उसके बाद, उसकी सहयोगी एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना (18 उम्मीदवार), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (2) का स्थान है. ठाणे जिले के कल्याण-डोम्बिवली से सबसे अधिक 20 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गए, जिनमें बीजेपी के 16 और शिवसेना के छह उम्मीदवार शामिल हैं. पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में बीजेपी के दो-दो उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही विजेता घोषित किये गए और ठाणे जिले के भिवंडी निज़ामपुर में छह उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए.

पनवेल में सात उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिनमें बीजेपी के छह और एक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है. जलगांव में 12 उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही निर्वाचित हुए, जिनमें शिवसेना और बीजेपी के छह-छह उम्मीदवार शामिल हैं. धुले में निर्विरोध चुने गए चारों उम्मीदवार बीजेपी से हैं. वहीं, ठाणे में सभी छह पार्षद शिवसेना के हैं. अहिल्यानगर में बीजेपी के तीन और राकांपा के दो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए.