बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, अमोल गायकवाड़ का बिश्नोई गैंग के साथ कनेक्शन

Baba Siddiqui Murder Case: बाबा सिद्दीकी के हत्या के मामले में जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी अमोल गायकवाड़ के खिलाफ करीब 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में लगभग 30 गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनमें कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं.

अमोल गायकवाड़ ने गिरफतारी से पहले कई महीनों तक बदले ठिकाने

क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि पुणे के वारजे इलाके का रहने वाला अमोल गायकवाड़ सीधे तौर पर फरार आरोपी और कथित मास्टरमाइंड शुभम लोणकर के संपर्क में था. गायकवाड़ इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 27वां आरोपी है, जिसे अगस्त महीने में कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया था. क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक, वह गिरफ्तारी से पहले कई महीनों तक नासिक, सोलापुर और कोल्हापुर में लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा.

गायकवाड़ के बिश्नोई गैंग के लोगों के साथ संबंध

चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि अमोल गायकवाड़ के संबंध बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों के साथ भी थे. पूछताछ के दौरान गायकवाड़ ने स्वीकार किया कि वह शुभम लोणकर से “डब्बा कॉलिंग” और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क में था, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 के बीच अमोल गायकवाड़ की शुभम लोणकर के भाई प्रवीण लोणकर से लगातार बातचीत होती रही. जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी अवधि में ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश को अंतिम रूप दिया गया था. हत्या के बाद कुछ समय के लिए दोनों में बातचीत बंद रही, लेकिन जैसे ही शुभम लोणकर फरार हुआ, दोनों के बीच फिर से संपर्क शुरू हो गया था. मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी से कुछ हफ्ते पहले तक भी अमोल गायकवाड़ एन्क्रिप्टेड ऐप्स के माध्यमों से शुभम लोणकर के संपर्क में बना हुआ था.

गायकवाड़ का कपड़ा कारोबारी संजय वर्मा की हत्या से भी संबंध

मामले में एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया, जब जांच में यह खुलासा हुआ कि अमोल गायकवाड़ जुलाई 2025 में पंजाब के कपड़ा कारोबारी संजय वर्मा की हत्या में भी अहम भूमिका निभा चुका है. जिसके बाद आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या शुभम लोणकर के इशारे पर ही की गई थी.

गायकवाड़ पर शूटरों को पनाह देने और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराने का भी आरोप है. इस मामले में उसका नाम पंजाब में दर्ज एक एफआईआर से भी जोड़ा गया है.