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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकोस्टल रोड BMW हादसा: पुलिस की बड़ी चूक आई सामने, उठे सुरक्षा पर सवाल

कोस्टल रोड BMW हादसा: पुलिस की बड़ी चूक आई सामने, उठे सुरक्षा पर सवाल

मुंबई के कोस्टल रोड पर हुए भीषण BMW हादसे में ताड़देव पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में की गई तकनीकी चूक को स्वीकार कर FIR में बदलाव किया है. पुलिस ने FIR को केवल कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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मुंबई के कोस्टल रोड पर हुए भीषण BMW हादसे में ताड़देव पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठे हैं. पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में की गई तकनीकी चूक को स्वीकार करते हुए FIR में बदलाव किया है. हादसे के बाद पहले BMW में सवार चारों दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने FIR को केवल कार चला रहे मृतक शनय गज्जर तक सीमित कर दिया है. 

यह हादसा 20 सितंबर की देर रात हुआ था.  तेज रफ्तार BMW अनियंत्रित होकर करीब 100 फीट नीचे जा गिरी थी. हादसे में कार में सवार शनय गज्जर (21), आदित्य जाकासानिया (19) और धैर्य शेठ (17) की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं, चौथा साथी आदित्य ओसवाल (23) गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसका अस्पताल में इलाज जारी है. 

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पहले चारों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

हादसे के अगले दिन 21 सितंबर को ताड़देव पुलिस ने कार में सवार चारों युवकों के खिलाफ लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने से संबंधित मामला दर्ज किया था. हालांकि, बाद में जब इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठे तो पुलिस ने माना कि चारों सवारों के खिलाफ मामला दर्ज करना तकनीकी गलती थी. पुलिस के मुताबिक, जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हादसे के वक्त BMW शनय गज्जर चला रहा था. इसके बाद FIR में बदलाव करते हुए मामला अब केवल शनय गज्जर के खिलाफ रखा गया है.

ब्लड सैंपल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

हादसे में घायल और एकमात्र जीवित बचे आदित्य ओसवाल का ब्लड सैंपल हादसे के करीब 24 घंटे बाद लिया गया. हादसे के बाद उसे निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. ऐसे में पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. फॉरेंसिक जांच में यह भी देखा जाएगा कि हादसे के वक्त वाहन चालक या अन्य संबंधित परिस्थितियों में शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया गया था.

हालांकि, हादसे के बाद समय बीतने के साथ शरीर में मौजूद अल्कोहल का स्तर कम हो सकता है, इसलिए देरी से लिए गए ब्लड सैंपल से नशे की स्थिति निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. फिलहाल पुलिस ने हादसे में मारे गए तीनों छात्रों के शव गुजरात भेज दिए हैं. BMW के मलबे को भी जब्त कर लिया गया है और वाहन की तकनीकी स्थिति, हादसे के कारण तथा अन्य परिस्थितियों की जांच की जा रही है.

हादसे ने खोली सुरक्षा व्यवस्था की पोल

इस बीच मुंबई के कोस्टल रोड पर हुए BMW हादसे के बाद सड़क की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. तेज रफ्तार वाहनों पर नजर रखने और हादसों की जांच में मदद के लिए लगाए गए 250 से ज्यादा CCTV कैमरों में से करीब 65 कैमरे फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं.  बताया जा रहा है कि कैमरों को जोड़ने वाली केबल और दूसरे उपकरणों की चोरी के कारण कई हिस्से निगरानी से बाहर हो गए हैं. 

कोस्टल रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो की ओर से ताड़देव और वर्ली पुलिस स्टेशनों में केबल और अन्य उपकरणों की चोरी को लेकर 25 से ज्यादा FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं.  इसके बावजूद चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं. पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मरम्मत के बाद दोबारा उसी जगह से केबल चोरी हो जाती है. 

BMW हादसे के बाद सामने आई CCTV की खामी

20 सितंबर 2026 को कोस्टल रोड पर हुए भीषण हादसे ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया. हादसे की जांच के दौरान पुलिस ने जब घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज खंगालने की कोशिश की तो कई महत्वपूर्ण स्थानों के कैमरे बंद मिले. इसके बाद कोस्टल रोड की पूरी निगरानी व्यवस्था को लेकर जांच की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कैमरों के काम नहीं करने की बात सामने आई. 

कोस्टल रोड ओवरस्पीडिंग पर है पाबंदी

कोस्टल रोड पर देर रात तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाने और रेसिंग की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं. ऐसे मामलों में पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए वाहनों की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कई मौकों पर जरूरी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाई. बताया जा रहा है कि कोस्टल रोड की टनल के अंदर और बाहर वाहनों के ओवर स्पीड पर रिस्ट्रक्शन है. ऐसे में CCTV निगरानी का लगातार बाधित होना ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने में बड़ी समस्या बन रहा है. 

केबल चोरी के बाद मरम्मत, फिर दोबारा चोरी

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, करीब 65 CCTV कैमरे कनेक्टिंग केबल चोरी होने की वजह से बंद हैं.  जब किसी कैमरे की केबल चोरी होती है तो संबंधित एजेंसी की ओर से शिकायत दर्ज कराई जाती है और सिस्टम को दोबारा चालू करने के लिए मरम्मत की जाती है.  हालांकि, समस्या यहीं खत्म नहीं होती. मरम्मत के कुछ समय बाद कई जगहों पर दोबारा केबल चोरी होने की घटनाएं सामने आ जाती हैं.  इस वजह से कैमरे लगातार बंद होते जा रहे हैं और कोस्टल रोड के कुछ हिस्से CCTV निगरानी से बाहर हो गए हैं. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
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