महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की तारीख का ऐलान, जानें- कब होगी वोटिंग?

महाराष्ट्र की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों में 5 फरवरी को चुनाव होंगे, मतगणना सात फरवरी को होगी. महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर दिनेश वाघमारे (Dinesh Waghmare) ने मंगलवार (13 जनवरी) को चुनावी कार्यक्रम की तारीखों का ऐलान किया. 16 जनवरी से 18 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 21 जनवरी को नाम तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 22 जनवरी को सिंबल बांटे जाएंगे और इसके बाद इसी दिन फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी. दिनेश वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेस में बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. 25 हजार 482 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी.

इन 12 जिलों में होंगे जिला परिषद के चुनाव

कोंकण संभाग

रायगढ़

रत्नागिरी

सिंधूदुर्ग

पुणे संभाग

पुणे

सतारा

सांगली

कोल्हापुर

सोलापुर

छत्रपति संभाजीनगर संभाग

छत्रपति संभाजीगनर

परभणी

धाराशिव

लातूर

1 जुलाई 2025 तक तैयार वोटर लिस्ट का इस्तेमाल- वाघमारे

यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी करने की 31 जनवरी की समय सीमा को दो सप्ताह तक बढ़ाने के एक दिन बाद घोषित किया गया. वाघमारे ने कहा कि इन चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक जुलाई, 2025 तक तैयार की गई मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा. नियमों के अनुसार, मतदाता सूचियों को जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कर दिया गया है, और इस स्तर पर नाम जोड़े या हटाए नहीं जा सकते हैं.

इन लोगों को पोलिंग स्टेशन पर मिलेगी विशेष सुविधा

स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को पोलिंग स्टेशनों पर खास सुविधाएं दी जाएंगी. इनमें रैंप, व्हीलचेयर, पीने का पानी और टॉयलेट शामिल हैं.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी तौर पर जनवरी और फरवरी का महीना अहम होने जा रहा है. 15 जनवरी को जहां महानगरपालिकाओं के चुनाव होने हैं, वहीं फरवरी के शुरुआती हफ्ते में ही जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग होगी. महानगरपालिका चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे.