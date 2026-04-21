महाराष्ट्र में झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत, मुंबई-ठाणे समेत कई जिलों में भी बारिश की चेतावनी

महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार (21 अप्रैल) को बारिश की संभावना जताई गई है. अगले 3 घंटों के दौरान, मुंबई, मुंबई उपनगरों, पालघर, रायगढ़ और ठाणे के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाओं, गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. फिलहाल ठाणे और डोंबिवली की तरफ हल्की बुंदा बांदी जारी है.

इस दौरान बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने का भी अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक इलाकों में आंधी-तुफान की स्थिति पैदा होने की संभावना है. बारिश का असर ज्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेगा. पुणे समेत मराठवाड़ा के दक्षिण भाग, छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र और विदर्भ के अमरावती में भी आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की उम्मीद है.

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आज और कल कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद

राज्य में मंगलवार (21 अप्रैल) और बुधवार (22 अप्रैल) को मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है. मुंबई, मुंबई उपनगरों, पालघर, रायगढ़ और ठाणे के कुछ हिस्सों में घने बादल छाए रहने की उम्मीद है. तेज हवाओं के साथ गरज और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव अचानक मौसम प्रणाली के सक्रिय होने के कारण देखने को मिलेगा.

इलाके के किसानों से सतर्क रहने की अपील

कृषि विभाग ने पहले ही इलाके के किसानों से सतर्क रहने की अपील की है. विभाग ने कहा है कि किसान अपने कृषि कार्यों की योजना मौसम के अनुसार बनाएं और फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम तुरंत उठाएं. विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कटाई की गई फसलों को खुले में न छोड़ें, बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें या तिरपाल अथवा कवर से ढककर सुरक्षित करें.

आंधी, बारिश और संभावित ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए बेहतर उपाय करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा कृषि उपज, सब्जियां और अन्य कटे हुए उत्पादों को भी खुले में न रखने की हिदायत दी गई है, ताकि अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके.

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