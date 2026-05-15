Maharashtra Weather: भीषण गर्मी के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत! जानिए किन जिलों में अलर्ट जारी

Vidarbha Heatwave Alert: महाराष्ट्र में एक तरफ भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने तबाही मचा दी है. इस बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है. ऐसे में अब मौसम विभाग ने अब विदर्भ के कई जिलों के लिए अहम अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार अकोला, अमरावती और वर्धा इन तीन जिलों के लिए नागपुर वेधशाला (IMD) ने हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. लोगों को दोपहर के समय जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

विदर्भ में बारिश और गर्मी की दोहरी मार

इसके अलावा दूसरी ओर, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गडचिरोली इन पांच जिलों में आंधी के साथ बेमौसम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इससे लोगों को उमस, गर्मी की लहर और बारिश जैसी परेशानियों का एक साथ सामना करना पड़ेगा है.

इसी बीच अमरावती में पानी संकट भी गहराता नजर आ रहा है. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के ठेकेदारों ने 18.81 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है. इसके कारण अमरावती शहर समेत कई इलाकों और करीब 354 गांवों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है.

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धान की फसल को भारी नुकसान

गोंदिया जिले में पिछले कुछ दिनों से शाम के समय आंधी और ओलावृष्टि के साथ बारिश हो रही है. इससे रबी सीजन की धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है. जिले के सभी आठ तालुका प्रभावित हुए हैं और लगभग 3000 किसानों की 1473 हेक्टेयर धान की फसल खराब होने की जानकारी सामने आई है.

जिला कृषि अधीक्षक निलेश कानवडे ने कहा, कि कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से नुकसान का सर्वे कर रहे हैं. अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजे जाने के बाद किसानों के लिए मुआवजे की मांग की जाएगी.

6 जून तक कोंकण पहुंचेगा मानसून

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल बनी हुई है. अनुमान है कि 6 जून तक मानसून कोंकण में दस्तक दे सकता है. आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटों में मानसून दक्षिण अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर सकता है. इसके बाद 31 मई तक मानसून केरल पहुंचने की संभावना जताई गई है, जिससे महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में राहत मिलने की उम्मीद है.

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