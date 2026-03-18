महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बारिश का कहर, अक्कलकोट में गिरे ओले, येलो अलर्ट जारी

महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बारिश ने कहर बरपा रखा है. शहर के अक्कलकोट तालुका में बेमौसम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई है. मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

अक्कलकोट शहर और पूरे तालुका में भारी बारिश देखने को मिली है. अक्कलकोट तालुका के सांगवी बुद्रुक और खवास गांवों में कृषि भूमि को ओलावृष्टि के कारण नुकसान पहुंचने की आशंका है. वहीं तालुका में गेहूँ, ज्वार और अंगूर की फसलों को ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से भारी खतरा है.

तीन दिनों तक IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक सोलापुर जिले में बेमौसम बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. विभाग ने भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी करते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है. लगातार बदलते मौसम के साथ देशभर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की घटनाएं सामने आ रही हैं. इस आपदा से सीधे तौर पर किसानों का तगड़ा नुकसान हो रहा है.

बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोलापुर में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है. सबसे ज्यादा नुकसान अंगूर की फसल को होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं फसलों के खराब होने से किसान बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं. बता दें कि इस बार किसानों के लिए खाद-बीज की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है.

प्राकृतिक आपदा ने बढ़ाईं मुश्किलें

मंगलवार (17 मार्च) से इस प्राकृतिक आपदा ने सोलापुर के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. किसान इस प्राकृतिक मार से बेहद पेरशान नजर आ रहे हैं. किसानों का कहना है कि इस बारिश की वजह से अंगूर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. बता दें कि इस बारिश से हुए नुकसान ने एक बार फिर किसानों को निराश कर दिया है.

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