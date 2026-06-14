Maharashtra: महाराष्ट्र में पारिवारिक विवाद बना मौत का कारण, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के वाशिम के तिवली गांव से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, पारिवारिक विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि पति ने पहले पत्नी और दो बच्चों को कुएं में धकेल दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली.

इस घटना में 35 साल का संतोष बकाल ने अपनी 28 साल की पत्नी इंद्रायणी बकाल और 7 साल की बेटी जान्हवी बकाल सहित 5 साल के बेटे सोहम बकाल को कुएं में धकेल दिया. इसके बाद संतोष बकाल ने खुद महावितरण के पावर ग्रिड टॉवर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरा गांव सदमे में है और लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद जब ग्रामीणों को पता चला कि महिला और बच्चों के हाथ बंधे हुए हालत में कुएं में मिले हैं, तो धीरे-धीरे यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई. सूचना मिलने पर शिरपुर जैन पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

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हत्या या आत्महत्या?

इस मामले में अब नया मोड़ भी सामने आया है. मृतक के परिजनों ने इसे सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला बताया है. महिला के भाई ने आरोप लगाया है कि संपत्ति विवाद और पारिवारिक झगड़े लंबे समय से चल रहे थे, जिनकी वजह से तनाव बढ़ता गया.

पुलिस ने कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वे इस बात पर टिप्पणी करेंगे कि असल में हुआ क्या था. वहीं, एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत का रहस्य बरकरार रहने के कारण पूरे वाशिम जिले की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं. लोग जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर एक ही परिवार में ऐसा दर्दनाक कदम कैसे उठ गया.

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