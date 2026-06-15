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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPM मोदी की अपील का असर, परिवार ने बेटे की शादी में सोना नहीं खरीदा, मां का मंगलसूत्र बहू को देंगे

PM मोदी की अपील का असर, परिवार ने बेटे की शादी में सोना नहीं खरीदा, मां का मंगलसूत्र बहू को देंगे

Wardha News In Hindi: PM मोदी की सोना खरीद टालने की अपील पर वर्धा के एक परिवार ने बेटे की शादी में नया मंगलसूत्र न खरीदने का फैसला किया. मां का पुराना मंगलसूत्र पॉलिश कर बहू को दिया जाएगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 15 Jun 2026 06:02 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने और अनावश्यक सोने की खरीदारी टालने की अपील से प्रेरित होकर महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक परिवार ने अपने बेटे की शादी में नया सोना नहीं खरीदने का फैसला किया है. परिवार पुराने मंगलसूत्र को पॉलिश कर बहू को देने जा रहा है.

वर्धा के पुलगांव में पूजा सामग्री का व्यवसाय करने वाले सतीश गौरीशंकर चौबे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि 1 जुलाई को बेटे यश की शादी में सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. उनकी पत्नी सीमा चौबे ने अपना मंगलसूत्र नया रूप देकर बहू को देने का फैसला किया.

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छोटे फैसलों से राष्ट्रीय योगदान

चौबे ने कहा कि यह सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि आम नागरिक भी छोटे-छोटे फैसलों से देश की मदद कर सकते हैं. उन्होंने लिखा कि यह प्रधानमंत्री की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया है. परिवार राजस्थान के झुंझुनू से महाराष्ट्र आकर बसा है.

प्रधानमंत्री को निमंत्रण

परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी को नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित भी किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मोदी का आशीर्वाद पत्र मिलेगा. शादी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचा जाएगा. चौबे ने कहा कि 10 मई को हैदराबाद रैली में प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने, सोना खरीदने और विदेश यात्रा टालने की अपील की थी। परिवार का यह कदम उसी अपील का असर दिखाता है.

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Published at : 15 Jun 2026 06:02 PM (IST)
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Wardha News MAHARASHTRA NEWS
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