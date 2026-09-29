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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर चलेगा अभियान, वीकेंड पर लगेंगे शिविर

महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर चलेगा अभियान, वीकेंड पर लगेंगे शिविर

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत वीकेंड पर शिविर लगेंगे। मतदाता नाम, पता और पंजीकरण की गलतियां सुधार सकेंगे और 12 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 29 Sep 2026 02:49 PM (IST)
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महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत इस सप्ताह शनिवार और रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में मतदाताओं को अपनी जानकारी जांचने और उसमें किसी तरह की गलती होने पर उसे ठीक कराने का मौका मिलेगा. महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने इसकी जानकारी दी है.

राज्यभर में करीब 1 लाख 300 मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. यहां मतदाता सूची में अपना नाम, पता और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी जांच सकेंगे. अगर किसी जानकारी में गलती है तो उसे सुधारने के लिए आवेदन भी किया जा सकेगा. मुंबई में भी करीब 10 हजार मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे.

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नए मतदाताओं के लिए कॉलेजों में अभियान

इस अभियान का फोकस उन युवाओं पर भी रहेगा, जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है और अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है. ऐसे नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कॉलेजों में विशेष अभियान चलाया जाएगा. निर्वाचन विभाग ने युवाओं से इन शिविरों का फायदा उठाने और समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की है.

12 अक्टूबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है. अब मतदाता 12 अक्टूबर तक नाम शामिल कराने, नाम हटाने या किसी तरह का संशोधन कराने के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद निर्वाचन विभाग इन सभी दावों और आपत्तियों की जांच करेगा.

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10 नवंबर तक होगा निपटारा

निर्वाचन विभाग के मुताबिक, प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक किया जाएगा. इसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी.

विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे विशेष शिविरों में पहुंचकर अपनी जानकारी जरूर जांचें और किसी गलती की स्थिति में समयसीमा के भीतर सुधार के लिए आवेदन करें.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Election Commission MAHARASHTRA NEWS
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