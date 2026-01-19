Maharashtra: धीरे-धीरे चलती बुजुर्ग महिला को देखकर रोक दी ट्रेन, लोको पायलट की दया ने छूया दिल
Train Viral Video: महाराष्ट्र के एक स्टेशन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ट्रेन ड्राइवर ने बुजुर्ग महिला को आते देख चलती ट्रेन रोक दी. उनकी मदद करने के इस कदम ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया.
Viral Video: लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दबाज़ी कैसी होती है, यह डेली पैसेंजर्स से बेहतर कोई नहीं जानता. ऑफिस जाने के समय एक ट्रेन छूट जाए तो कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं, देर हो जाती है, भीड़ बढ़ जाती है और पूरा दिन तनाव में कटता है. अक्सर देखा जाता है कि लोग स्टेशन के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी ट्रेन मिस कर देते हैं.
खासकर मुम्बई में तो प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए यात्रियों का दृश्य आम बात है, लेकिन इस बार मुंबई के एक स्टेशन पर ऐसा नज़ारा सामने आया जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया.
बुजुर्ग महिला की बेबसी और ट्रेन ड्राइवर का बड़ा दिल
सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म से चलने लगी है. ज्यादातर यात्री पहले ही चढ़ चुके हैं. तभी प्लेटफॉर्म की ओर धीरे-धीरे एक बुजुर्ग महिला आती दिखाई देती हैं. उनके एक हाथ में लाठी रहती है जिससे साफ दिख रहा है कि उनकी चाल सही नहीं है और उम्र की वजह से उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है.
ट्रेन चलते देख वह थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके लिए दौड़कर ट्रेन पकड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं था. ऐसे में अगर वे ट्रेन मिस कर देतीं तो शायद काफी देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ता.
दिल छू लेने वाला फैसला
तभी ट्रेन के ड्राइवर ने कुछ ऐसा किया जिससे सभी का दिल जीत लिया. बुजुर्ग महिला को आते देख उन्होंने ट्रेन की स्पीड कम कर दी और कुछ ही सेकंड के लिए पूरी ट्रेन रोक दी. यह देखकर प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर ट्रेन एक बार छोड़ देने के बाद दोबारा नहीं रुकती.
कुछ ही पलों में महिला ट्रेन के करीब पहुंच गईं और उन्हें आराम से डिब्बे में चढ़ते हुए देखा गया. ड्राइवर की इस संवेदनशीलता ने उनकी मुश्किल को पल भर में आसान कर दिया.
सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ
इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो ने नेटिज़न्स का दिल जीत लिया है. लोग लगातार कमेंट कर ट्रैन ड्राइवर की सराहना कर रहे हैं. सभी का कहना है कि ऐसे इंसान ही समाज में दया और मानवता की उम्मीद बनाए रखते हैं. मुंबई लोकल में हर दिन भीड़, अफरा-तफरी और तेज रफ्तार दिखाई देती है, लेकिन इस वीडियो ने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है.
