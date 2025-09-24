महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी युवक की हत्या के बाद हिंसा, पुलिस पर पथराव

महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में निकाला गया मौन मार्च ने हिंसक रूप ले लिया. इस बीच पुलिस और तैनात उपद्रवियों के बीच पथराव हुआ. वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे.

जानकारी के मुताबिक मार्च शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की. घटना में एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता मालती वाल्वी भी घायल हो गईं.

घायलों की संख्या बढ़ने की संभावना है. पुलिस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.