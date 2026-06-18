LIVE: महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए वोटिंग आज, NCP-शिवसेना, कांग्रेस, UBT और BJP में टक्कर

महाराष्ट्र विधान परिषद् की 17 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. इनमें से 6 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि शेष 11 सीटों पर गुरुवार 18 जून को मतदान होगा.

इन निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले विधान परिषद् चुनाव में आम जनता मतदान नहीं करती. इसमें नगर निगम और नगर परिषद्ों के पार्षद, जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य मतदाता होते हैं. वोटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है.

कैसे होता है मतदान?

मतदाता मतपत्र पर अपनी फर्स्ट प्रिफिरेंस के कैंडिडेट के सामने 1 लिखता है. इसके बाद वह अपनी दूसरी पसंद के लिए 2 और तीसरी पसंद के लिए 3 लिख सकता है. पहली पसंद के वोट सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं. यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा पहली गिनती में ही मिल जाता है, तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है.

इन 11 सीटों पर आज होगी वोटिंग

जिन 11 सीटों पर आज मतदान होना है उसमें सोलापुर - राजेंद्र राउत (बीजेपी) बनाम वसंतराव देशमुख (NCP-शरद पवार), जलगांव - नंदकिशोर महाजन (बीजेपी), शरद तायडे (शिवसेना-उद्धव), रेश्मा काले (शिंदे गुट की बागी), सांगली-सातारा - धैर्यशील कदम (बीजेपी), अभयसिंह जगताप (NCP-शरद पवार), किशोर धुमाल (निर्दलीय), नांदेड़ - अमर राजूरकर (बीजेपी) बनाम रामदास पाटिल (कांग्रेस), नागपुर उपचुनाव - डॉ. राजीव पोतदार (बीजेपी) बनाम अतुल लोंढे (कांग्रेस), भंडारा-गोंदिया - नरेश ईश्वरकर (कांग्रेस समर्थित) बनाम अविनाश ब्राह्मणकर (बीजेपी), नासिक - गोकुल गीते (निर्दलीय) बनाम नरेंद्र दराडे (शिवसेना), अमरावती - हर्षदीप देशमुख (कांग्रेस), प्रवीण पोटे (बीजेपी), निलेश विश्वकर्मा (वंचित बहुजन आघाड़ी), धाराशिव-लातूर-बीड - बसवराज पाटिल (बीजेपी) बनाम महेश देशमुख (कांग्रेस), परभणी-हिंगोली - सईद खान (शिवसेना), डॉ. विवेक नावंदर (उद्धव गुट), सुशील देशमुख (निर्दलीय), छत्रपति संभाजीनगर-जालना - सुहास शिरसाट (बीजेपी) बनाम गणेश लोखंडे (उद्धव गुट) शामिल है.

इन 6 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत

मतदान से पहले ही महायुति ने बड़ी बढ़त हासिल करते हुए 17 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित करा लिए हैं. जिन सीटों पर महायुति ने जीत हासिल कर ली है उसमें ठाणे - रविंद्र फाटक (शिवसेना), यवतमाल - दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना), रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग - अनिकेत तटकरे (राष्ट्रवादी कांग्रेस), पुणे - विक्रम काकड़े (राष्ट्रवादी कांग्रेस), वर्धा-गडचिरोली-चंद्रपुर - अरुण लखानी (बीजेपी) और अहिल्यानगर - प्राजक्त तनपुरे (बीजेपी) शामिल है.

आज मतदान के बाद सभी की निगाहें 22 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी रहेंगी, जिससे स्पष्ट होगा कि किस दल का पलड़ा भारी रहा.