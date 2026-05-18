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महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, 16 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
Maharashtra Vidhan Parishad Election: महाराष्ट्र में विधान परिषद की 16 सीटों के चुनाव का ऐलान हो गया है. अधिसूचना 25 मई को जारी होगी, 18 जून को मतदान और 22 जून को मतगणना होगी.
महाराष्ट्र की राजनीति में विधान परिषद चुनाव की 16 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया हैं. विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना 25 मई सोमवार को जारी की जाएगी. वहीं 18 जून को मतदान होगा और 22 जून को वोटों की गिनती की जाएगी.
(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)
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Source: IOCL