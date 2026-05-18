महाराष्ट्र की राजनीति में विधान परिषद चुनाव की 16 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया हैं. विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना 25 मई सोमवार को जारी की जाएगी. वहीं 18 जून को मतदान होगा और 22 जून को वोटों की गिनती की जाएगी.



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