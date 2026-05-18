हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, 16 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल

महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, 16 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल

Maharashtra Vidhan Parishad Election: महाराष्ट्र में विधान परिषद की 16 सीटों के चुनाव का ऐलान हो गया है. अधिसूचना 25 मई को जारी होगी, 18 जून को मतदान और 22 जून को मतगणना होगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 18 May 2026 10:56 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजनीति में विधान परिषद चुनाव की 16 सीटों के चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया हैं. विधान परिषद चुनाव की अधिसूचना 25 मई सोमवार को जारी की जाएगी. वहीं 18 जून को मतदान होगा और 22 जून को वोटों की गिनती की जाएगी.

(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)

Published at : 18 May 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Vidhan Parishad Election Maharashtra Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, 16 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, 16 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, जानें पूरा शेड्यूल
महाराष्ट्र
Mumbai News: 9 साल से जिंदगी-मौत से जूझ रही छात्रा, कार्ट ने आरोपी ड्राइवर को 20 हजार जुर्माना लेकर छोड़ा
9 साल से जिंदगी-मौत से जूझ रही छात्रा, कार्ट ने आरोपी ड्राइवर को 20 हजार जुर्माना लेकर छोड़ा
महाराष्ट्र
रेलवे सुरक्षा से खिलवाड़! कोलकाता की कंपनी फर्जी सेफ्टी किट करती थी सप्लाई, मामला दर्ज
रेलवे सुरक्षा से खिलवाड़! कोलकाता की कंपनी फर्जी सेफ्टी किट करती थी सप्लाई, मामला दर्ज
महाराष्ट्र
मुंबई: बकरीद से पहले खुले में कुर्बानी पर की रोक की मांग, BJP नेता किरीट सोमैया ने BMC को लिखा पत्र
मुंबई: बकरीद से पहले खुले में कुर्बानी पर की रोक की मांग, BJP नेता किरीट सोमैया ने BMC को लिखा पत्र
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पर ममता बनर्जी ने लगवाया था विश्व बांग्ला का लोगो, शुभेंदु सरकार ने हटाया
कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पर ममता बनर्जी ने लगवाया था विश्व बांग्ला का लोगो, शुभेंदु सरकार ने हटाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 9 लोगों की मौत
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 9 लोगों की मौत
विश्व
भारत ने खारिज किया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मीडिया की आजादी वाला बयान, कहा- ये लैक ऑफ नॉलेज
भारत ने खारिज किया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मीडिया की आजादी वाला बयान, कहा- ये लैक ऑफ नॉलेज
स्पोर्ट्स
RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल
RCB से हार के बाद बेहद मायूस प्रीति जिंटा, श्रेयस अय्यर से बातचीत के दौरान की तस्वीर वायरल
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का रिलीज से पहले भौकाल, धुआंधार बिक रहे टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग में कितना कर डाला कलेक्शन
दुनियाभर में धुआंधार बिक रहे 'दृश्यम 3' के टिकट, जानें- एडवांस बुकिंग कलेक्शन
ट्रेंडिंग
Video: घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार
घर में घुसे सांप को पकड़ना पड़ा भारी, होशियारी दिखा रहे युवक को काटने के बाद मची चीख पुकार
जनरल नॉलेज
ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद कहां जाते हैं पुराने लड़ाकू विमान, आखिर क्या होता है उनका?
ऑपरेशनल लाइफ खत्म होने के बाद कहां जाते हैं पुराने लड़ाकू विमान, आखिर क्या होता है उनका?
एग्रीकल्चर
लाल-नारंगी गाजर को छोड़ें, अब पीली गाजर की खेती से कम समय में कमाएं दोगुना मुनाफा
लाल-नारंगी गाजर को छोड़ें, अब पीली गाजर की खेती से कम समय में कमाएं दोगुना मुनाफा
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget