Maharashtra: वसई में नाबालिग छात्रा को दिया शादी का झूठा लालच, फिर किया यौन शोषण, लगा POCSO

Maharashtra News: महाराष्ट्र के वसई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. शादी का झूठा लालच देकर एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने की आक्रोशपूर्ण घटना सामने आई है. इस मामले में नायगांव पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ पोक्सो (POCSO) कानून के तहत मामला दर्ज किया है.

मुंबई में रहने वाली इस पीड़ित नाबालिग लड़की की एक सैलून में काम करने वाले युवक से दोस्ती हो गई थी. आरोपी ने उसे विरार के जीवदानी मंदिर ले जाकर, उसके गले में मंगलसूत्र बांधा और 'हमारी शादी हो गई है' का भ्रम पैदा किया. इस बहाने उसने उसके साथ शारीरिक शोषण किया.

बहाना बनाकर आरोपी मे मिलने गई थी लड़की

17 जनवरी को यह लड़की स्कूल जाने का बहाना बनाकर वसई रेलवे स्टेशन पर आरोपी से मिलने आई थी. रेलवे पुलिस को संदेह होने पर उन्होंने उससे पूछताछ की और माता-पिता को बुलाकर उसे सौंप दिया. घर जाने के बाद आरोपी के की गई धोखाधड़ी सामने आई. इसके बाद पीड़िता ने नायगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

इस मामले से इलाके के नागरिकों में गहरा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है. नाबालिग लड़की को भावनात्मक रूप से धोखा देकर धार्मिक स्थल का दुरुपयोग करते हुए शादी का झूठा भ्रम पैदा करना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक माना जा रहा है. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सैलून में काम करते हुए उसके साथ जान-पहचान बढ़ाई, विश्वास हासिल किया और फिर इस विश्वास का दुरुपयोग किया.

पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया

नायगांव पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी के खिलाफ पोक्सो कानून सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश जारी है. पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और चिकित्सा जांच और अन्य पूरक जांच भी की जा रही है. नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है और पुलिस ने माता-पिता और समाज से ज्यादा सतर्क रहने की अपील की है.