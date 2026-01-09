Maharashtra News: महाराष्ट्र के बारामती तालुका के वडगांव निंबालकर पुलिस ने किसानों की बकरियों और बकरे चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह से पुलिस ने कुल 12 लाख 95 हजार 850 रुपये का माल जब्त किया है. इस गिरोह से पुलिस ने छोटे-बड़े 32 बकरियों और बकरे जब्त कर चोरी हुए किसानों को सौंप दिए हैं, इस मामले में वडगांव निंबालकर पुलिस ने सातारा जिले के शिरवल से अशोक बाबूराव जाधव को गिरफ्तार किया है और दो अन्य आरोपी फरार हैं.

पुलिस ने गाड़ी से जब्त किया सामान

अशोक बाबूराव जाधव पर वडगांव निंबालकर, लोणंद और हडपसर पुलिस स्टेशनों में विभिन्न अपराध भी दर्ज हैं. पुलिस ने जब्त पिकअप गाड़ी से 2 तलवारें, 3 कोयते, 1 लोहे की रॉड, 1 स्क्रू ड्राइवर, 1 तार कटर, 1 चाकू, 1 लकड़ी की छड़ी, 1 प्लास्टिक पाइप आदि सामान जब्त किया है. वडगांव निंबालकर पुलिस ने कहा है कि इस गिरोह से और भी बड़े अपराधों का खुलासा होने की संभावना है.

तीन लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की

सदोबाचीवाड़ी (ता. बारामती) के इनामवस्ती के संजय जगन्नाथ होल्कर नामक किसान के चार बकरे और एक बकरी चोरों ने चुरा लिए थे. इस मामले में वडगांव निंबालकर पुलिस स्टेशन के अपराध जांच दल ने तकनीकी जानकारी के आधार पर तीन लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है. अजय सतीश होल्कर (निवासी होल्), आर्यन सचिन माने (निवासी सदोबाचीवाड़ी), बंटी नंदकुमार घोडके (निवासी वडगांव निंबाळकर), आरोपियों के नाम हैं. तीनों को सोमवार को बारामती कोर्ट ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और हम उनसे आगे की जांच कर रहे हैं, यह जानकारी सहायक पुलिस निरीक्षक नागनाथ पाटिल ने दी.

बकरे और एक बकरी बरामद

आरोपियों ने संजय होल्कर के मवेशियों के बाड़े में घुसकर लोहे की जाली तोड़कर दो मोटरसाइकिलों का उपयोग करके चार बकरे और एक बकरी चुरा ली थी. पुलिस ने गुप्त सूचना और सीसीटीवी की जानकारी का विश्लेषण कर आरोपियों को हिरासत में लिया. उनके पास से चारों बकरे और एक बकरी बरामद की गई. साथ ही चोरी के लिए इस्तेमाल की गई दोनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया है.

पुलिस हवलदार पोपट नाले आगे की जांच कर रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पोपट नाले, सागर चौधरी, हृदयनाथ देवकर, महेश पन्हाले, भाऊसाहेब मारकड़, आबा जाधव, सूरज धोत्रे, विलास ओमासे की टीम ने यह कार्रवाई की.

रविवार तड़के वाघलवाड़ी से एक पिकअप लेकर आए तीन-चार चोरों ने कांताबापू गायकवाड़ के बाड़े से चार बकरियां चुराने की कोशिश की. बकरियों की आवाज से किसान जाग गया. तब तक चोर तीन बकरियां गायब कर चुके थे, लेकिन एक बकरी बच गई. नागनाथ पाटिल ने कहा कि इस मामले की जांच अंतिम चरण में है.