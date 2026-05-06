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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKidney Scam: भरोसे का कत्ल! पति की जान बचाने निकली पत्नी… डॉक्टर ने कर दी लाखों की ठगी

Kidney Scam: भरोसे का कत्ल! पति की जान बचाने निकली पत्नी… डॉक्टर ने कर दी लाखों की ठगी

महाराष्ट्र के उल्हासनगर में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर फैमिली डॉक्टर ने महिला से 31 लाख रुपये ठगे. इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों पर केस दर्ज किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 06 May 2026 09:28 PM (IST)
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Ulhasnagar Kidney Scam: महाराष्ट्र के उल्हासनगर में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फैमिली डॉक्टर पर ही ठगी का आरोप लगा है. पति की जान बचाने के लिए एक पत्नी ने अपनी किडनी दी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कुछ बदमाशों ने इस परिवार से लाखों रुपये ऐंठ लिए.

आरोप है कि फैमिली डॉक्टर ने ही किडनी डोनर और ऑपरेशन का लालच देकर एक महिला से 31 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ठग ली हैं. इस मामले में विट्ठलवाड़ी पुलिस ने डॉक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और इस अपराध के तार ओडिशा राज्य तक पहुंच गए हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी डॉक्टर अभी भी खुलेआम क्लीनिक चला रहा है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसलिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

चिंचपाड़ा इलाके में रहने वाली दीपाली चव्हाण का संघर्ष देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी. जिसने पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी थी. लेकिन दुर्भाग्य से ऑपरेशन के बाद उसमें संक्रमण होने से पति की हालत बिगड़ गई. इसी मुश्किल वक्त में उनके फैमिली डॉक्टर गौरव धर्मा नायर ने उनकी लाचारी का फायदा उठाया और किडनी डोनर दिलाने का भरोसा दिलाया.

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डॉक्टर ने महिला की मुलाकात मौसमी बिस्वास, जयदेव बिस्वास और अन्य साथियों से कराई. 2 जुलाई 2025 से 7 मार्च 2026 के बीच महिला से नकद और ऑनलाइन मिलाकर करीब 31.67 लाख रुपये वसूल लिए गए, लेकिन न तो डोनर मिला और न ही ऑपरेशन हुआ.

ओडिशा तक पहुंची जांच

जब लंबे समय तक लाखों रुपये देने के बावजूद पति का ऑपरेशन नहीं हुआ, तो महिला को अपने साथ हुए ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले की जांच अब ओडिशा के भुवनेश्वर तक पहुंच गई है, जहां एक अस्पताल में लेनदेन का पता चला है. 

पुलिस को शक है कि यह किसी बड़े किडनी रैकेट का हिस्सा हो सकता है और अन्य लोगों के साथ भी ऐसी ठगी हुई हो सकती है. फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, जबकि पीड़ित परिवार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.

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Published at : 06 May 2026 09:28 PM (IST)
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Ulhasnagar News MAHARASHTRA NEWS Kidney Scam Doctor Fraud Case
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