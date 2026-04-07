Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंकाने और आक्रोशित करने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां एक सात साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है. यह अमानवीय घटना ठाणे में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई है. इस मामले ने एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित लड़की के पिता इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं. कुछ दिन पहले उसकी मां गांव गई थी, जिसके कारण घर में पिता और चार साल की छोटी बहन सहित केवल तीन लोग रह रहे थे. कल रात, आरोपी ने सात साल की लड़की के अकेले होने का फायदा उठाते हुए उस पर अत्याचार किया.

रेप करके मौके से फरार हुआ आरोपी

चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी केवल दो दिन पहले ही उस साइट पर आया था. जानकारी सामने आई है कि आरोपी का भाई कई दिनों से वहां काम कर रहा है. लड़की के अकेले होने का एहसास होते ही आरोपी ने उसके साथ रेप किया और घटनास्थल से भाग गया. घटना की जानकारी मिलते ही नौपाड़ा पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो से तीन टीमें भेजीं और कुछ ही समय में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी बिहार से आया था. इस घटना के कारण ठाणे क्षेत्र में तीव्र आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और नागरिकों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस घटना ने इलाके में सभी को चौंका कर रख दिया है.

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