महाराष्ट्र TET 2026 परीक्षा के लिए नए नियम जारी, बुर्का पहनने की इजाजत; लेकिन गर्दन के ऊपर...
Maharashtra TET 2026: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के दौरान हिजाब, बुर्का या दुपट्टा पहनने की आजादी होगी, लेकिन गर्दन के ऊपर कोई भी कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं होगी.
महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने 28 जून को होने वाली TET परीक्षा के बारे में डिटेल्ड नियम जारी किए हैं. महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन (MSCE) ने साफ किया है कि महिला कैंडिडेट्स को महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के दौरान हिजाब, बुर्का या दुपट्टा पहनने की आजादी होगी, लेकिन गर्दन के ऊपर कोई भी कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं होगी.
अधिकारियों के मुताबिक राज्य TET 28 जून को होना है. काउंसिल की तरफ से पहले जारी किए गए निर्देशों में कहा गया था कि परीक्षा के दौरान हिजाब, बुर्का, मास्क या टोपी पहनने की इजाजत नहीं होगी, जिसके कारण महिला कैंडिडेट्स ने काउंसिल से इजाजत मांगी थी.
बुर्का पहनने को लेकर शर्त के साथ मिली इजाजत
महिला कैंडिडेट कोई भी कपड़ा, दुपट्टा, ओढ़नी या बुर्का पहन सकती हैं. हालांकि, यह पक्का करने के लिए कि लाइव CCTV में सभी कैंडिडेट के चेहरे साफ दिखें, यह निर्देश दिया गया है कि परीक्षा के दौरान क्लासरूम में गर्दन यानी कान, सिर या चेहरे/मुंह को ढकने वाला कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए.
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क्लासरूम में नहीं पहन पाएंगे जूते
इन नियमों में कहा गया है कि क्लासरूम में जूते पहनने की इजाजत नहीं होगी. परीक्षा देने वालों को चप्पल, सैंडल और दूसरे हल्के जूते पहनने होंगे. इसी तरह, हर सवाल का सिर्फ एक जवाब सही होगा. एक बार चुना गया ऑप्शन बदला नहीं जा सकता, ऐसे जवाबों पर कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे.
परीक्षा से पहले काउंसिल की तैयारियां पूरी
एग्जामिनेशन काउंसिल ने TT परीक्षा के लिए पूरी तैयारी की है और इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी न हो. इसी तरह, एग्जामिनेशन काउंसिल ने उन नियमों की एक डिटेल्ड लिस्ट जारी की है जिनका कैंडिडेट को परीक्षा सेंटर पर आते समय पालन करना चाहिए.
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