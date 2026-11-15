महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को मिलेगी खुशखबरी! 500 से 700 रुपये प्रति टन आर्थिक सहायता की मांग

महाराष्ट्र में कम और अनियमित बारिश के चलते किसानों पर मंडरा रहे सूखे के संकट के बीच राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक ने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को निवेदन सौंपकर सोलापुर समेत राज्य के प्रभावित जिलों के किसानों, चीनी मिलों और पशुपालकों को तत्काल आर्थिक मदद देने की अपील की है.

महाडिक ने विशेष रूप से चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने पर प्रति टन 500 से 700 रुपये की केंद्रीय आर्थिक सहायता देने की मांग की है. उनकी मांग पर अमित शाह ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

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पानी की किल्लत और लंबे समय तक सूखे के हालात

सांसद महाडिक ने अपने निवेदन में कहा है कि इस साल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में औसत से कम और अनियमित बारिश हुई है. इसके चलते मिट्टी में नमी की कमी, पानी की किल्लत और लंबे समय तक सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन, रबी की बुवाई और पशुपालन पर पड़ रहा है.

सोलापुर जिले में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां औसत की तुलना में बेहद कम बारिश होने से फसलों की बढ़ोतरी प्रभावित हुई है और किसानों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

गन्ने की फसल और चीनी मिलों पर दोहरी मार

कम बारिश का सबसे ज्यादा असर गन्ने की खेती पर पड़ा है. पानी की कमी के कारण गन्ने की ऊंचाई, वजन और गुणवत्ता में गिरावट आई है. सांसद महाडिक के मुताबिक, मौजूदा पेराई सीजन में सोलापुर विभाग की चीनी रिकवरी घटकर करीब 7.5 से 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इससे चीनी उत्पादन में कमी आने के साथ ही चीनी मिलों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है.

उन्होंने कहा कि एक तरफ गन्ने का वजन और उत्पादन घटने से किसानों को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कम चीनी रिकवरी के कारण मिलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है. इसके बावजूद चीनी मिलों को तय नियमों और समझौतों के अनुसार किसानों को गन्ने का भुगतान करना पड़ता है. ऐसे में कम रिकवरी का पूरा आर्थिक बोझ किसानों या चीनी मिलों पर डालना उचित नहीं है.

प्रति टन 500 से 700 रुपये की आर्थिक सहायता की मांग

धनंजय महाडिक ने केंद्र सरकार से प्रभावित चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने पर प्रति टन 500 से 700 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

उनका कहना है कि केंद्र की मदद से आर्थिक संकट का सामना कर रही चीनी मिलों को राहत मिलेगी और किसानों का गन्ना भुगतान समय पर करना संभव हो सकेगा. उन्होंने यह भी मांग की है कि सहायता राशि वास्तविक रूप से प्रभावित चीनी मिलों तक पहुंचे और इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसानों का बकाया भुगतान न रुके.

पशुधन बचाने के लिए चारा डिपो और पशु शिविर शुरू करने की मांग

महाडिक ने निवेदन में चारे की कमी का मुद्दा भी उठाया है. उन्होंने कहा कि बारिश की कमी के कारण चारा संकट गहराता जा रहा है.

कई किसानों के सामने अपने पशुओं का पालन करना मुश्किल हो रहा है और चारे तथा पानी की कमी के चलते उन्हें पशुधन बेचने की नौबत आ रही है. ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में चारा डिपो और पशु शिविर शुरू किए जाने चाहिए. साथ ही पशुपालकों को चारा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और पशुओं के लिए पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

केंद्र सरकार से रखीं पांच प्रमुख मांगें

सांसद महाडिक ने केंद्र सरकार से प्रभावित जिलों में फसल नुकसान का तत्काल पंचनामा कर किसानों को विशेष सूखा राहत पैकेज देने और फसल बीमा के दावों का जल्द निपटारा करने की मांग की है. इसके अलावा सोलापुर समेत प्रभावित गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को प्रति हेक्टेयर विशेष आर्थिक सहायता देने, चीनी मिलों को प्रति टन 500 से 700 रुपये की मदद देने, पशुधन को बचाने के लिए चारा डिपो और पशु शिविर शुरू करने तथा चारा खरीदने के लिए पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के बीच नियमित समन्वय और राहत कार्यों की समीक्षा करने की भी अपील की है.

चीनी उद्योग को राहत देने की अपील

महाडिक ने अमित शाह का ध्यान इस ओर दिलाया कि चीनी उद्योग केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण रोजगार, परिवहन, खेत मजदूरों और हजारों किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है. इसलिए मौजूदा संकट को केवल खेती की समस्या के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए.

उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द आवश्यक कदम उठाकर किसानों, पशुपालकों और चीनी उद्योग को राहत देने की अपील की है. उनके मुताबिक, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

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