महाराष्ट्र: शादी का प्रपोजल ठुकराने का बदला, 9 महीने की गर्भवती की हत्या, हिरासत में आरोपी

महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई. यह हत्या उसके द्वारा पहले शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने को लेकर मन में पाल रखी पुरानी रंजिश के चलते की गई. मृतका की पहचान सोनी गणेश रामपुरे के रूप में हुई है. इस मामले में, आरोपी बापू सुरेश अर्गोड को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत ने उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

मृतका को रोज अलग-अलग तरह से परेशान था आरोपी

मृतका सोनी, जो नौ महीने की गर्भवती थी, अपनी मां के यहां रहने आई हुई थी. 19 अप्रैल को, आरोपी पड़ोसी बापू अर्गोड ने सोने के आने की जानकारी मिलते ही रोज अलग-अलग तरह से उसे परेशान करना शुरू कर दिया.

कभी दरवाजा बाहर से बंद करना और बेवजह लाउड म्यूजिक बजाना . ऐसे में एक दिन जब सोनी की मां ने पड़ोसी बाबू को संगीत की आवाज कम करने के लिए कहा गया, तो आरोपी बापू बेकाबू होकर गुस्से से भड़क उठा. उसने सोनी की मां लक्ष्मी म्हेत्रे को गालियां देना और उसके साथ धक्का-मुक्की करना भी शुरू कर दिया. जब सोनी इस झगड़े को शांत कराने के लिए बीच में आई, तो उसने सोनी के साथ बेरहमी से मारपीट की.

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पहले प्रेम संबंध में थे मृतका और आरोपी बापू अर्गोड

उसकी गर्भावस्था के बारे में पूरी तरह से जानते हुए भी, उसने सोनी का गला घोंट दिया और उसे जोर से दीवार पर पटक दिया. यह हमला इतना जबरदस्त था कि सोनी मौके पर ही गिर पड़ी और खून से लथपथ हो गई. उसे इलाज के लिए तुरंत एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के संबंध में, मृतका सोनी की मां लक्ष्मी म्हेत्रे ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. यह खुलासा हुआ है कि मृतका सोनी और बापू अर्गोड पहले एक प्रेम-संबंध में थे.

बेरोजगारी और नशे की लत के कारण नहीं हुई शादी

हालांकि, क्योंकि बापू नशे का आदी था और बेरोजगार था, इसलिए सोनी की शादी 2025 में गणेश रामपुरे से कर दी गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी बापू अर्गोड ने यह हत्या जान-बूझकर की, क्योंकि उसके मन में सोनी द्वारा पहले शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने को लेकर गहरी रंजिश पल रही थी. इस बीच, पुलिस ने आरोपी बापू अर्गोड को गिरफ्तार कर लिया है. अदालत में पेश किए जाने पर उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

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