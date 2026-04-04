Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी तालुका से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 73 साल की महिला की हत्या के पीछे लालच और कर्ज की कहानी जुड़ी हुई है. यह घटना उस इलाके की है, जहां चार साल पहले एक बड़े शेयर मार्केट घोटाले के कारण कई लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं.

मृतक महिला की 73 साल की पहचान गंगूबाई कालिदास गाडे के रूप में हुई है, जो बार्शी के हांडे गली इलाके में अकेली रहती थीं और किराए से मिलने वाली आय पर अपना गुज़ारा करती थीं. 25 मार्च 2026 को वह अचानक घर पर ताला लगाकर लापता हो गईं, जिसके बाद परिवार ने 27 मार्च को बार्शी सिटी पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

पूछताछ में कबूला अपराध

जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में गंगूबाई को संदिग्ध आरोपी चांगदेव गोवर्धन पाटिल के साथ एक बिल्डिंग में प्रवेश करते देखा गया, लेकिन वह बाहर आती नजर नहीं आईं. इसके अलावा, संबंधित इलाके के कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट पाए गए, जिससे शक और गहरा गया. पुलिस ने 2 अप्रैल को आरोपी को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि वह शेयर मार्केट में हुए भारी नुकसान के कारण कर्ज में डूबा हुआ था और पैसों की जरूरत के चलते उसने यह साजिश रची.

नींबू पानी में नींद की गोलियां दीं

योजना के तहत उसने गंगूबाई को अपने घर बुलाया और नींबू पानी में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दीं. जब वह बेहोश हो गईं, तो आरोपी ने तौलिए से उनकी नाक दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को एक बैग में भरकर अपनी कार में ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच जारी है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले पांच सालों से मृतका के घर में किराएदार के रूप में रह रहा था, जिससे दोनों के बीच पारिवारिक संबंध भी बन गए थे.