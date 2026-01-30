Maharashtra: बहन ने की लव मैरिज, भाई ने बोतल से काट दिया जीजा का गला, 1 साल पहले हुई थी शादी

Maharashtra Murder News: महाराष्ट्र के सोलापूर के बारशी तालुका में लव मैरिज के विरोध में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया. घटना 28 जनवरी को रात 8:30 बजे पांगरी इलाके में हुई. आरोपी ऋषिकेश क्षीरसागर ने अपनी बहन रेशमा और उसके पति सुशील क्षीरसागर को होटल में बुलाया और विवाद के दौरान शराब की बोतल तोड़कर सुशील के गले पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, सुशील और रेशमा ने एक साल पहले लव मैरिज किया था. यह शादी परिवार के कुछ सदस्यों को स्वीकार नहीं था. 23 जनवरी को किसी कार्यक्रम के लिए दोनों येरमाला आए थे. इस घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया है.

होटल में बहस के दौरान भाई ने किया हमला

28 जनवरी को होटल में भोजन के दौरान बहस हुई और यह बहस इतना बढ़ गई कि ऋषिकेश ने गुस्से में आकर बोतल से वार कर दिया. सुलभ अस्पताल में भर्ती कराया गया सुशील मृत घोषित कर दिया गया. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी.

पुलिस ने आरोपी ऋषिकेश को गिरफ्तार किया

पांगरी पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपी ऋषिकेश क्षीरसागर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस घटना की जांच कर रही है और अपराध के कारणों और घटनाक्रम की पुष्टि कर रही है. मृतक सुशील और रेशमा के लव मैरिज के कारण परिवार में असंतोष था.

विशेष रूप से बहन के भाई ऋषिकेश नाराज था. परिवार के विरोध के बावजूद दोनों पुणे में रह रहे थे. आरोपी ने बहस के बहाने अपना गुस्सा भड़काया और जानलेवा हमला किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

