Maharashtra: आर्थिक तनाव बना काल! शिक्षक ने पत्नी और बच्चों को जहर देकर खुद उठाया खौफनाक कदम

Solapur Family Tragedy: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बार्शी तालुका के हत्तीज गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है., जहां एक परिवार के चार सदस्यों की मौत से इलाके में शोक की लहर फैल गई है. नंदुरबार जिले के चौगांव (बु) स्थित जिला परिषद स्कूल के प्रधानाध्यापक योगेश बालासाहेब पाटिल ने अपनी पत्नी और दो बच्चों को जहर देकर और खुद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

मृतकों की पहचान योगेश पाटिल (40), उनकी पत्नी माधुरी पाटिल (37) और उनके दो बेटों अथर्व (11) व शिवांश (9) के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शेयर बाजार में हुए आर्थिक नुकसान और बढ़ते तनाव के कारण उन्होंने यह कदम उठाया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है. शुक्रवार सुबह जब दूध देने वाला व्यक्ति घर पहुंचा और कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो पड़ोसियों को शक हुआ. पड़ोसी मंगेश पाटिल ने ग्रामीणों की मदद से दरवाजा खुलवाया.

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घर के अंदर पत्नी और दोनों बच्चे बेहोशी की हालत में मिले, जबकि योगेश पाटिल फांसी पर लटके हुए पाए गए. घटना की सूचना मिलते ही वैराग पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है. बताया जा रहा है कि यह कई पन्नों का है, जिसमें आर्थिक लेनदेन, शेयर बाजार में हुए नुकसान और संपत्ति से जुड़ी बातों का जिक्र किया गया है.

सुसाइड नोट में लिखी भावुक बातें

पुलिस के अनुसार, नोट में योगेश पाटिल ने लिखा कि 'दुनिया मुझे बुरा कहेगी, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता था. उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं उन्हें जीवन भर दुख सहने नहीं दे सकता.' उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अपने भाव भी व्यक्त किए.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उन्होंने बच्चों और पत्नी को खाने-पीने की चीज में जहरीला पदार्थ दिया और बाद में खुद आत्महत्या कर ली. हालांकि, पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

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