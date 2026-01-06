Maharashtra: बुलढाणा में बस-बाइक में भीषण टक्कर, 20 साल से कम उम्र के 3 युवकों की मौत

Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र के बुलढाणा-छत्रपति संभाजी नगर हाईवे पर धाड़ गांव के पास एक ST बस और टू-व्हीलर के बीच भयानक एक्सीडेंट हुआ है. एक्सीडेंट तब हुआ जब बस और टू-व्हीलर की आमने-सामने टक्कर हो गई और टू-व्हीलर पर सवार तीन लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई. एक्सीडेंट के बाद लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया गया. लोकल लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही तीनों की मौत हो गई.

घटनास्थल पर भारी भीड़ लगी

एक टू-व्हीलर ने छत्रपति संभाजी नगर से बुलढाणा जा रही शिवशाही बस को तेज स्पीड में टक्कर मार दी, इस टू-व्हीलर पर तीन लोग सवार थे. धाड़ गांव के पास टू-व्हीलर ने बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टू-व्हीलर पर सवार तीनों की मौत हो गई. एक्सीडेंट के बाद लोकल लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया, एम्बुलेंस को भी बुलाया गया, लेकिन बताया गया है कि बाइक पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मरने वाले लड़कों के नाम कैलास दंडागे, रवि चंदनशिव और अंकुश पडाले हैं, जो बुलढाणा तालुका के ढाल सवांगी गांव के रहने वाले थे. दिलचस्प बात यह है कि तीनों लड़के 20 साल से कम उम्र के हैं. इस बीच हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया और घटनास्थल पर भारी भीड़ देखी गई.

एक और हादसा, 10 घायल

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के नंदुरा-बुरहानपुर रोड पर वडप टैक्सी से जुड़ा एक और गंभीर हादसा हुआ है. तेज रफ्तार टैक्सी के सड़क किनारे खाई में पलट जाने से टैक्सी में सवार दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए खामगांव के सरकारी अस्पताल भेजा गया है. इस बीच हादसे के बाद नंदुरा बुरहानपुर रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है.