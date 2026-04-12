Beed Crime News: महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगई (Ambajogai) इलाके से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के स्कूल में ईसाई धर्म का प्रचार करने का आरोप लगाया गया है. इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, स्वामी रामानंद तीर्थ शासकीय अस्पताल परिसर में स्थित इस संस्थान के स्कूल को लेकर दावा किया गया है कि वहां ईसाई धर्म से जुड़ा प्रचार किया जा रहा था. यह जानकारी जब सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं तक पहुंची, तो उन्होंने सीधे स्कूल जाकर इस बारे में पूछताछ की.

स्कूल में मिली कथित सामग्री पर विवाद

इसके बाद स्कूल में जाकर उन्होंने जानकारी ली तो स्कूल में स्थित "एस.आई.एन. चर्च" नाम की एक अलमारी में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली किताबें, जादू-टोने की वस्तुएं और कुछ नशीली दवाएं होने का दावा किया गया. इस दावे के बाद मामला और गंभीर हो गया.

इसके अलावा यह भी कहा गया कि यह गतिविधि स्कूल के कुछ शिक्षक और कर्मचारियों की मदद से की जा रही थी. साथ ही यह भी दावा किया गया कि स्कूल से संबंध न रखने वाला एक व्यक्ति हर रविवार को ईसाई धर्म की प्रार्थना करता था और यह सिलसिला पिछले 15 सालों से चल रहा था.

जांच की मांग और विरोध की चेतावनी

इस घटना के बाद सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने शिक्षण संस्थान के कार्यालय में पहुंचकर संस्थान के संचालकों से इसका जवाब मांगा. उन्होंने मांग की कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ अगले दो दिनों के अंदर कार्रवाई की जाए.

साथ ही, संस्थान से संबंध न रखने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज करने की मांग की गई. कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे संस्थान के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे.

प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन

इस पूरे मामले के बारे में उप-विभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालय और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है. वहीं, शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में धर्म प्रचार का कार्य करने की इजाजत नहीं है और यह मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि हम इस मामले की तुरंत जांच करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे.