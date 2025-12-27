महाराष्ट्र के सातारा जिले में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर का तनाव अब सार्वजनिक मंच पर दिखने लगा है. ‘दहशत’ और ‘नाद’ जैसे शब्दों को लेकर गठबंधन के दो मंत्रियों के बीच सीधी बयानबाजी हुई है, जिससे जिले की राजनीति गरमा गई है. मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब फलटण में आयोजित भाजपा की विजय सभा में मंच से कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

फलटण में भाजपा की विजय सभा के दौरान मंत्री जयकुमार गोरे ने बिना किसी का नाम लिए तीखी चेतावनी दी. उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, “हमें भी दहशत (आतंक) पसंद नहीं है. हमारे ‘नाद’ मत लगो.”

इसके बाद उन्होंने आगे कहा, “जो लोग यह कह रहे हैं कि फलटण में शिवसेना दहशत बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं उन्हें बता दूँ हमें भी दहशत पसंद नहीं है. मेरी भी दाढ़ी है. जिन्होंने भी मेरा नाद किया है, मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है.” हालांकि गोरे ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे सीधे तौर पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता और जिले के पालक मंत्री पर तंज माना गया.

शंभूराज देसाई का पलटवार

जयकुमार गोरे के बयान के बाद शिवसेना नेता और सातारा के पालक मंत्री शंभूराज देसाई ने भी तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा, “अगर जयकुमार गोरे कह रहे हैं कि मेरा नाद नहीं करना, तो इसका मतलब है कि दहशत किसकी है, यह जनता को समझ लेना चाहिए.” देसाई यहीं नहीं रुके. उन्होंने साफ चेतावनी दी, “मैं जिले का पालक मंत्री हूँ. इसलिए सातारा में किसी भी तरह की दहशत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.” उन्होंने आगे कहा “अगर आगे से दादागिरी, धमकाने या दहशत की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो इसका जवाब ‘जैसे को तैसा’ दिया जाएगा.”

चुनावी माहौल में बढ़ा सियासी तापमान

दरअसल, नगरपालिका चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब जिला परिषद चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है. ऐसे समय में महायुति के भीतर इस तरह की खुली बयानबाजी ने जिले का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. विपक्ष को भी सरकार पर हमलावर होने का नया मौका मिल गया है.