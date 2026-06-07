Maharashtra Murder Case: महाराष्ट्र के सातारा जिले के कराड में हुई एक दर्दनाक घटना ने सभी को हैरान कर दिया. शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में मामला हत्या का निकला. ठाणे जिले के शाहपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विभाग में कार्यरत इंजीनियर लक्ष्मण मंडले की तेज रफ्तार कार से कुचलकर हत्या कर दी गई.

घटना 1 मई की सुबह करीब साढ़े पांच बजे कराड शहर के यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय हॉल के सामने हुई. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि एक कार ने लक्ष्मण मंडले को सुबह साढ़े पांच बजे टक्कर मारने के बाद दो बार उनके ऊपर बेहद भयानक तरीके से गाड़ी चढ़ाया. इसके बाद आरोपी उनका बैग लेकर मौके से फरार हो गया. इस घटना में इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई.

12 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला

घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और महज 12 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया. जांच में सामने आया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश के तहत की गई हत्या थी.

CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान

पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी सुरेखा और उसके भाई संग्राम को हिरासत में लिया है. दोनों पर लक्ष्मण मंडले की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है.

सीसीटीवी फुटेज बना अहम सबूत

पुलिस के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज ने मामले की गुत्थी सुलझाने में काफी अहम भूमिका निभाई. फुटेज में साफ दिखाई दिया कि कार चालक ने जानबूझकर इंजीनियर को निशाना बनाया था, जिससे हत्या की आशंका मजबूत हुई.

लक्ष्मण मंडले कराड तालुका के मनव गांव के निवासी थे और लंबे समय से सरकारी सेवा में कार्यरत थे. इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है, जबकि पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

ऑनलाइन लूडो से शुरू हुई दोस्ती, 10.5 लाख लेकर भागी नाबालिग; पुलिस ने इंस्टाग्राम पोस्ट से पकड़ा