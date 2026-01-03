महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह सामने आई है. SP विधायक रईस शेख ने पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट अबू आजमी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे हैं और इसका सीधा असर भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव पर पड़ रहा है.

रईस शेख ने अपने लेटर में आरोप लगाते हुए कहा, ''अबू आजमी ने भिवंडी और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में टिकट बांटने में मनमानी की है और पब्लिक स्पीच में यह कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता है.'' इसके साथ ही चिट्ठी में यह भी मांग की गई है कि अबू आजमी से तुरंत एक्सप्लेनेशन लिया जाए.

BMC चुनाव को लेकर SP उम्मीदवारों की लिस्ट

मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC) को लेकर समाजवादी पार्टी ने 30 दिसंबर को उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की थी. इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी. पार्टी ने रविवार (28 दिसंबर 2025) को आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की थी. इस लिस्ट में अलग-अलग वार्डों से 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए थे. इससे पहले सपा ने शुक्रवार (26 दिसंबर) को 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी.

महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने 25 दिसंबर को कहा था, ''दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है. सपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है. हम वोट बांटने या काटने का काम नहीं करेंगे, बल्कि केवल उन्हीं 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां जीत की पूरी संभावना है."

उन्होंने हाल में दावा करते हुए कहा था कि मानखुर्द-शिवाजी नगर-गोवंडी की जनता समाजवादी पार्टी की कुर्बानियों और उसके द्वारा किए गए कार्यों को कभी नहीं भूलेगी, और फिर से मुंबई महानगरपालिका चुनावों में भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी को चुनकर लाएगी." बता दें कि बीएमसी चुनाव 2026 के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा जबकि मतगणना 16 जनवरी 2026 को होगी.