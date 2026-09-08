महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की मराठी भाषा बोलने को लेकर कार्रवाई अभी जारी है. इस बीच महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कम दूरी का किराया लेने से मना करने वाले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ सजा देने वाली कार्रवाई तेज़ कर दी है.

मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) अधिकारी गलत ड्राइवरों के खिलाफ एक खास कार्रवाई कर रहे हैं. यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बीच यह सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर अलर्ट पर हैं.

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RTO का एक्शन क्यों?

मुंबई में यात्रियों को अक्सर कम दूरी का किराया लेने से मना करने वाले ड्राइवरों की वजह से परेशानी होती है. सीनियर सिटिजन, दिव्यांग लोगों और महिलाओं को होने वाली मुश्किलों के बारे में शिकायतें बढ़ी हैं. इसे देखते हुए, ताड़देव, वडाला, अंधेरी और बोरीवली RTO ऑफिस ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की है. सभी चार बड़े RTO डिवीज़न में खास टीमें तैनात की गई हैं. रेलवे स्टेशन, बस डिपो और दूसरी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जो ड्राइवर यात्रियों को इंतजार करवाते हैं या मनमाने ढंग से किराया देने से मना करते हैं, उन पर सज़ा के तौर पर कार्रवाई की जा रही है.

4 इलाकों में चलाया RTO ने खास कैंपेन

इसी क्रम में मुंबई में ताड़देव, वडाला, अंधेरी और बोरीवली RTO ने खास कैंपेन चलाया और रेलवे स्टेशन, बस डिपो और भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास टीमें तैनात कर दी गईं.

ताड़देव RTO ने 5 महीने में 207 टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की है और 5.33 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. इसके अलावा 167 ड्राइवरों को नोटिस जारी किए हैं.

बोरीवली RTO द्वारा 2 महीने में 173 गाड़ियों की जांच की गई. 25 मामलों में 62,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया और करीब 25 ड्राइवरों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं. वहीं, वडाला RTO ने 46 शिकायतों पर सज़ा देने वाली कार्रवाई की है. सीनियर सिटिजन, महिलाओं और दिव्यांग पैसेंजर को बिठाने से मना करने की शिकायतें बढ़ने पर यह कार्रवाई तेज हुई.

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