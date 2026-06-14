Maharashtra: तेज रफ्तार बनी काल! महाराष्ट्र में दो सड़क हादसों में 3 लोगों ने गंवाई जान... 2 घायल

Maharashtra Road Accident News: महाराष्ट्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. लातूर-नांदेड महामार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं भंडारा जिले में भी हुए एक हादसे में दो लोगों की जान चली गई.

लातूर जिले के नांदेड-लातूर राष्ट्रीय महामार्ग पर आलगरवाड़ी पाटी के पास यह हादसा पेश आया. जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने सड़क पार कर रही एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

ट्रक और कार की टक्कर में एक और मौत

पहले हादसे के बाद ट्रक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और ट्रक ने सामने से आ रही वैगनर कार को आयशर ट्रक से टक्कर मार दी. इस दूसरी टक्कर में कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

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घायलों को इलाज के लिए चाकूर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.

भंडारा में भी सड़क हादसे में दो की मौत

दूसरी घटना भंडारा जिले के राष्ट्रीय महामार्ग पर हुई, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे पैदल जा रहे दो लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान कुंडलिक वालदे (63) और भिवा बोंदले (70) के रूप में हुई है, जो भंडारा जिले के धारगांव के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि वे राष्ट्रीय महामार्ग के किनारे टहलने निकले थे, तभी यह हादसा हुआ. हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया. इस मामले में कारधा पुलिस स्टेशन ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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