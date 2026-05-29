हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaratha Reservation: महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा आरक्षण मुद्दा, 30 मई से भूख हड़ताल पर बैठेंगे मनोज जरांगे पाटिल

Maratha Reservation: महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा आरक्षण मुद्दा, 30 मई से भूख हड़ताल पर बैठेंगे मनोज जरांगे पाटिल

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने घोषणा की है कि वो 30 मई से अंतरवाली सराटी में भीषण गर्मी के बीच आमरण अनशन शुरू करेंगे. उन्होंने सातारा गजेटियर को लेकर नाराजगी जताई है.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 29 May 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कठोर कदम उठाने की बात, सरकार को ठहराएंगे ज़िम्मेदार.

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गहरा गया है. मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा की है कि वो 30 मई से अंतरवाली सराटी गांव में भीषण गर्मी के बीच आमरण अनशन शुरू करेंगे. जरांगे ने कहा कि उन्होंने मराठा आरक्षण और उससे जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को पिछले 10 महीनों से पर्याप्त समय दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. 

उन्होंने सातारा गजेटियर को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने अब तक सातारा गजेटियर पर कोई जीआर  (सरकारी आदेश) जारी नहीं किया गया. जानकारी के लिए बता दें कि सतारा गजेटियर औपनिवेशिक काल का एक विस्तृत ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें पश्चिमी महाराष्ट्र के उन परिवारों के नाम दर्ज हैं, जिन्हें कुनबी माना जा सकता है. जरांगे की मांग है कि सरकार इस गजेटियर को आधार बनाकर मराठाओं को 'कुनबी' प्रमाणपत्र देने का शासनादेश (GR) जारी करे. 

आरक्षण लूट पर अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के बाद असीम अरुण, स्वतंत्र देव सिंह सपा पर बरसे, लगाए गंभीर आरोप

जरांगे ने कहा- अब कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया है

उन्होंने कहा कि अब उन्हें चर्चा नहीं, बल्कि आरक्षण का क्रियान्वयन चाहिए. मनोज जरांगे ने कहा कि उन्होंने सरकार को पर्याप्त समय दिया, लेकिन अब स्थिति 'लाइलाज' हो गई है. उन्होंने कहा कि समाज और बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया है. उन्होंने बताया कि पहले वो छांव, मंडप और पंखे के नीचे अनशन करते थे, लेकिन इस बार वो 'अंतिम और कठोर' आमरण अनशन करेंगे. जरांगे ने कहा कि वो तपती धूप में बिना पानी, बिना भोजन और बिना चप्पल पहने अनशन पर बैठेंगे. 

समर्थकों से की अपील

उन्होंने कहा कि उनके शरीर में पहले से ही काफी दर्द है, लेकिन समाज के भविष्य के लिए वो यह कदम उठा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें लू लगती है या उनकी जान जाती है, तो इसके लिए सरकार और देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे. जरांगे ने कहा, "मैंने चर्चाओं के लिए पहले ही काफी समय दे दिया है. अब कड़ा रुख अपनाने का समय आ गया है. अगर लू लगने से मेरी मौत हो जाती है, तो इसके लिए सरकार और देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे." उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि वो कार्यक्रम स्थल पर न आएं. वो अकेले ही चिलचिलाती गर्मी में बैठेंगे. 

Women Reservation: इस राज्य में लागू हो गया महिला आरक्षण! 33 फीसदी सीटों पर इस पार्टी की महिलाएं लड़ेंगी चुनाव

 

और पढ़ें

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 29 May 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Hunger Strike Maratha Reservation Manoj Jarange Patil MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maratha Reservation: महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा आरक्षण मुद्दा, 30 मई से भूख हड़ताल पर बैठेंगे मनोज जरांगे पाटिल
महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा आरक्षण मुद्दा, 30 मई से भूख हड़ताल पर बैठेंगे मनोज जरांगे पाटिल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
महाराष्ट्र
Weather Updates: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Weather: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
महाराष्ट्र
Mumbai News: राजावाड़ी अस्पताल के बाथरूम में मिला लावारिस नवजात, रोने की आवाज सुन बचाई गई जान
मुंबई: राजावाड़ी अस्पताल के बाथरूम में मिला लावारिस नवजात, रोने की आवाज सुन बचाई गई जान
Advertisement

वीडियोज

Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई लोगों को बनाया शिकार, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 13 की मौत
इंडिया
Monsoon Tracker: मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
'थलापति' को देख खुद को नहीं रोक पाई एयर होस्टेस', ऐसा क्या लिखा, रातोंरात वायरल हो गई
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
ब्यूटी
K-Beauty: स्किन केयर का बेताज बादशाह नहीं रहा अमेरिका, इस देश ने ऐसी दी धोबीपछाड़ कि बदल गया मार्केट
स्किन केयर का बेताज बादशाह नहीं रहा अमेरिका, इस देश ने ऐसी दी धोबीपछाड़ कि बदल गया मार्केट
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget