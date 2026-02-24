महाराष्ट्र से BJP के ये 4 नेता जाएंगे राज्यसभा ? इन नामों पर लग सकती है मुहर, अहम बैठक आज

महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा जारी है. माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. मंगलवार, 24 फरवरी कोमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास पर पार्टी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस बैठक में चार उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने की संभावना है. राज्य विधानसभा में संख्या बल के आधार पर महायुति 6 सीटें जीत सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी की 1 सीट लगभग निश्चित मानी जा रही है.

विनोद तावड़े के नाम की चर्चा

बीजेपी राज्यसभा के लिए चार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. इनमें से एक सीट के लिए रामदास अठावले का नाम लगभग तय माना जा रहा है. बाकी तीन सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है. संभावित उम्मीदवारों में विनोद तावड़े, विजया रहाटकर और धैर्यशील पाटील के नाम चर्चा में हैं.

पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक कार्य में सक्रिय रहे विनोद तावड़े को क्या राज्यसभा भेजा जाएगा, इस पर खास नजर है. अगर ऐसा होता है तो इसे उनके सक्रिय राजनीति में री एंट्री के रूप में देखा जाएगा.

पार्थ पवार और राहुल शेवाले के नाम लगभग तय?

बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना एक-एक सीट पर उम्मीदवार उतारेंगी. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और उनके बारामती से उपचुनाव लड़ने की संभावना है. ऐसे में अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की बैठक भी होगी. अंतिम निर्णय उसी बैठक में लिया जाएगा, लेकिन पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की इच्छा सभी की है.

दूसरी ओर शिवसेना में भी राज्यसभा के लिए लॉबिंग तेज है. पूर्व सांसद राहुल शेवाले का नाम लगभग तय माना जा रहा है. वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर भी इच्छुक हैं, लेकिन उम्र के कारण उनके नाम को लेकर पार्टी में उत्साह कम बताया जा रहा है. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि अगले दो दिनों में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उम्मीदवार की घोषणा करेंगे.

MVA में एक सीट पर तीनों दलों का दावा

महाविकास आघाड़ी के हिस्से की एक सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने खुलकर दावा किया है. हालांकि इस समीकरण की कुंजी राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार के हाथ में मानी जा रही है.

85 वर्षीय शरद पवार का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. वे आगामी कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं है. उनकी 60 वर्ष की संसदीय पारी पूरी हो चुकी है और वे महाराष्ट्र से सेवानिवृत्त होने वाले सात राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं.

राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने कहा कि सभी की इच्छा है कि शरद पवार राज्यसभा जाएं, लेकिन इस विषय पर उनसे अभी चर्चा नहीं हुई है. उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनके निर्णय का इंतजार किया जा रहा है.

राज्यसभा चुनाव के लिए MVA में क्या है संख्या बल?

संख्या बल के अनुसार राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) के पास 10 विधायक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के पास 20 और कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं. कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के 46 विधायक हैं. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 प्रथम वरीयता मत आवश्यक हैं, यानी मविआ के पास 9 अतिरिक्त मत हैं. हालांकि आंतरिक मतभेद की स्थिति में बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, इसलिए विपक्ष सावधानी बरत रहा है.

इसी बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हालिया विमान दुर्घटना में निधन के बाद यह चुनाव हो रहा है. उनके निधन से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के विलय पर चर्चा चल रही थी. ऐसे में राज्यसभा चुनाव में दोनों गुटों की भूमिका पर भी सबकी नजर है.

वर्तमान राजनीतिक समीकरणों के अनुसार बीजेपी के 4 उम्मीदवार, शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 1-1 उम्मीदवार तथा महाविकास आघाड़ी का 1 उम्मीदवार जीत हो सकता है.