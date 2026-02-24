महाराष्ट्र से BJP के ये 4 नेता जाएंगे राज्यसभा ? इन नामों पर लग सकती है मुहर, अहम बैठक आज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र से BJP के ये 4 नेता जाएंगे राज्यसभा ? इन नामों पर लग सकती है मुहर, सीएम फडणवीस के घर मीटिंग आज

महाराष्ट्र से BJP के ये 4 नेता जाएंगे राज्यसभा ? इन नामों पर लग सकती है मुहर, सीएम फडणवीस के घर मीटिंग आज

Maharashtra Rajya Sabha Election में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ नामों पर चर्चा शुरू हो गई है. इसी क्रम में चार नाम सामने आए हैं जिनको लेकर आज बैठक होगी.

By : वैभव परब | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 24 Feb 2026 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा जारी है. माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. मंगलवार, 24 फरवरी कोमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास पर पार्टी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस बैठक में चार उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने की संभावना है. राज्य विधानसभा में संख्या बल के आधार पर महायुति 6 सीटें जीत सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी की 1 सीट लगभग निश्चित मानी जा रही है. 

विनोद तावड़े के नाम की चर्चा

बीजेपी राज्यसभा के लिए चार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है. इनमें से एक सीट के लिए रामदास अठावले का नाम लगभग तय माना जा रहा है. बाकी तीन सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है. संभावित उम्मीदवारों में विनोद तावड़े, विजया रहाटकर और धैर्यशील पाटील के नाम चर्चा में हैं.

पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक कार्य में सक्रिय रहे विनोद तावड़े को क्या राज्यसभा भेजा जाएगा, इस पर खास नजर है. अगर ऐसा होता है तो इसे उनके सक्रिय राजनीति में री एंट्री के रूप में देखा जाएगा.

पार्थ पवार और राहुल शेवाले के नाम लगभग तय?

बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना एक-एक सीट पर उम्मीदवार उतारेंगी. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और उनके बारामती से उपचुनाव लड़ने की संभावना है. ऐसे में अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार को राज्यसभा भेजा जा सकता है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी और उसी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की बैठक भी होगी. अंतिम निर्णय उसी बैठक में लिया जाएगा, लेकिन पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की इच्छा सभी की है.

दूसरी ओर शिवसेना में भी राज्यसभा के लिए लॉबिंग तेज है. पूर्व सांसद  राहुल शेवाले का नाम लगभग तय माना जा रहा है. वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर भी इच्छुक हैं, लेकिन उम्र के कारण उनके नाम को लेकर पार्टी में उत्साह कम बताया जा रहा है. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि अगले दो दिनों में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उम्मीदवार की घोषणा करेंगे.

MVA में एक सीट पर तीनों दलों का दावा

महाविकास आघाड़ी के हिस्से की एक सीट को लेकर कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने खुलकर दावा किया है. हालांकि इस समीकरण की कुंजी राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के अध्यक्ष शरद पवार के हाथ में मानी जा रही है.

85 वर्षीय शरद पवार का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. वे आगामी कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं है. उनकी 60 वर्ष की संसदीय पारी पूरी हो चुकी है और वे महाराष्ट्र से सेवानिवृत्त होने वाले सात राज्यसभा सदस्यों में शामिल हैं.

राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने कहा कि सभी की इच्छा है कि शरद पवार राज्यसभा जाएं, लेकिन इस विषय पर उनसे अभी चर्चा नहीं हुई है. उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनके निर्णय का इंतजार किया जा रहा है.

राज्यसभा चुनाव के लिए MVA में क्या है संख्या बल?

संख्या बल के अनुसार राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) के पास 10 विधायक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के पास 20 और कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं. कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के 46 विधायक हैं. राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 प्रथम वरीयता मत आवश्यक हैं, यानी मविआ के पास 9 अतिरिक्त मत हैं. हालांकि आंतरिक मतभेद की स्थिति में बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, इसलिए विपक्ष सावधानी बरत रहा है.

इसी बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हालिया विमान दुर्घटना में निधन के बाद यह चुनाव हो रहा है. उनके निधन से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों गुटों के विलय पर चर्चा चल रही थी. ऐसे में राज्यसभा चुनाव में दोनों गुटों की भूमिका पर भी सबकी नजर है.

वर्तमान राजनीतिक समीकरणों के अनुसार बीजेपी के 4 उम्मीदवार, शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 1-1 उम्मीदवार तथा महाविकास आघाड़ी का 1 उम्मीदवार जीत हो सकता है.

और पढ़ें

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read
Published at : 24 Feb 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
BJP Congress Maharashtra News Maharashtra Politics Ncp Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से BJP के ये 4 नेता जाएंगे राज्यसभा ? इन नामों पर लग सकती है मुहर, सीएम फडणवीस के घर मीटिंग आज
महाराष्ट्र से BJP के ये 4 नेता जाएंगे राज्यसभा ? इन नामों पर लग सकती है मुहर, अहम बैठक आज
महाराष्ट्र
Maharashtra: मानसिक रूप से बीमार भाई ने बहन की कोयते से काटा, बचाव कराने आई मां घायल
Maharashtra: मानसिक रूप से बीमार भाई ने बहन की कोयते से काटा, बचाव कराने आई मां घायल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र बीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव, किसे सौंपी कौनसी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र बीजेपी ने संगठन में किए बड़े बदलाव, किसे सौंपी कौनसी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: कल्याण में युवक को आवारा कुत्ते ने काटा, रेबीज होने के डर से फांसी लगाकर दे दी जान
महाराष्ट्र: कल्याण में युवक को आवारा कुत्ते ने काटा, रेबीज होने के डर से फांसी लगाकर दे दी जान
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Jharkhand Plane Crash: चतरा में जहां हुई एयर एंबुलेंस क्रैश वहां से देखिए ग्रांउड रिपोर्ट | Chatra
AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
बिहार
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
बिहार: राज्यसभा चुनाव में BJP को भी AIMIM की जरूरत! किस ओर जाएगी ओवैसी की पार्टी?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेन में कितने बजे तक नहीं खोल सकते मिडिल बर्थ, जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
सिर्फ साड़ी के लिए जोखिम में डाली बच्चे की जान, दूसरी मंजिल पर लटकाया; वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget