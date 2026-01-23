महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को हुए म्हाड़ नगर परिषद चुनाव के दौरान रायगढ़ जिले में हुई हिंसा के मामले में आज (23 जनवरी) बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. इस मामले में शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता और राज्य सरकार में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

जस्टिस जमादार की बेंच ने मामले की सुनवाई शुरू की. विकास गोगावले के वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. इसके साथ ही इस मामले में अन्य आरोपियों ने भी आज सरेंडर किया है.

दूसरे पक्ष के आरोपी भी करें आत्मसमर्पण- हाईकोर्ट

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिस तरह विकास गोगावले और अन्य आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है. उसी तरह दूसरे पक्ष के आरोपी, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्रेयांश जगताप और अन्य शामिल हैं. वे भी आत्मसमर्पण करें.

आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

गौरतलब है कि इस मामले में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले, उनके भतीजे महेश गोगावले, पूर्व विधायक माणिक जगताप के बेटे और एनसीपी नेता श्रेयांश जगताप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इससे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे.

आज की सुनवाई के दौरान विकास गोगावले की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को भी वापस ले लिया गया. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने के संकेत दिए हैं.

