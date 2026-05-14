पुणे: अस्पताल के टॉयलेट में मिला बम, जिलेटिन और टाइमर देख मचा हड़कंप
Pune Bomb News: पुणे के हडपसर स्थित उषा किरण हॉस्पिटल में संदिग्ध वस्तु बम निकली, जिसमें जिलेटिन की छड़ें और डिजिटल टाइमर लगा मिला, जिसे पुलिस ने नियंत्रित विस्फोट कर निष्क्रिय किया.
- डॉ. विलास गायकवाड़ से दुश्मनी के एंगल से भी जांच हो रही।
Pune Bomb News: महाराष्ट्र के पुणे शहर के उषा किरण हॉस्पिटल में पाई गई संदिग्ध वस्तु वास्तव में बम होने की पुष्टि होने से इस मामले की गंभीरता बढ़ गई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन यह बम किसने और किस उद्देश्य से रखा, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. हॉस्पिटल के मालिक डॉ. विलास गायकवाड़ के साथ दुश्मनी के कारण यह घटना हुई होगी या नहीं, इसकी भी जांच पुणे पुलिस कर रही है.
बुधवार शाम को हडपसर के उषा किरण हॉस्पिटल के पहले मंजिल पर पुरुषों के शौचालय में सफाई करने वाली एक महिला को एक संदिग्ध वस्तु मिली. इसकी जानकारी मिलते ही डॉ. विलास गायकवाड़ ने खुद उस वस्तु को एक बॉक्स में रखकर हॉस्पिटल के बाहर खाली जगह पर ले गए. शुरू में लगा कि यह किसी की शरारत होगी.
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जिलेटिन की छड़ें और डिजिटल टाइमर मिला
पुलिस के बम निरोधक दस्ते के जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उस वस्तु में जिलेटिन की छड़ें और एक डिजिटल टाइमर जुड़ा हुआ था. इसके बाद उस वस्तु को हडपसर की खाली जगह पर ले जाया गया. बम को निष्क्रिय करने की कोशिश के दौरान ही उसका नियंत्रित विस्फोट हो गया.
पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, यह विस्फोट ज्यादा शक्तिशाली नहीं था. अगर बम अस्पताल में फटता तो भी बड़े पैमाने पर नुकसान होने की संभावना कम थी. फिर भी अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर बम रखे जाने से सुरक्षा की दृष्टि से यह घटना अत्यंत गंभीर मानी जा रही है.
सीसीटीवी में दिख रहा व्यक्ति मेडिकल प्रतिनिधि
अस्पताल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते और अस्पताल में प्रवेश करते हुए दिखाई दिया था. लेकिन जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह व्यक्ति मेडिकल प्रतिनिधि है. इसलिए जांच फिर से एक नई दिशा में शुरू की गई है.
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डॉ. विलास गायकवाड़ से किसकी दुश्मनी थी और क्या इसी वजह से यह घटना हुई, इसकी गहन जांच पुणे पुलिस कर रही है. फिलहाल इस मामले में मुख्य संदिग्ध और उद्देश्य दोनों ही अभी अस्पष्ट हैं.
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Source: IOCL