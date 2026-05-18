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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: पुणे में हैवानियत की हद पार! पत्नी के चरित्र पर शक में गुप्तांग पर डाला एसिड... 15 दिन तक बनाया बंधक

Maharashtra: पुणे में हैवानियत की हद पार! पत्नी के चरित्र पर शक में गुप्तांग पर डाला एसिड... 15 दिन तक बनाया बंधक

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे के उरुली कांचन में एक पति ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उनके गुप्तांग पर एसिड डाल दिया और उसे 15 दिनों तक घर में कैद रखा, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 18 May 2026 01:55 PM (IST)
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Maharashtra Acid Attack News: महाराष्ट्र के पुणे के उरुली कांचन इलाके से घरेलू हिंसा की एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक हैवान पति ने अपनी 24 साल की पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि उसने पत्नी के गुप्तांग पर एसिड डाल दिया और फिर 15 दिनों तक उसे घर में कैद रखा.

पीड़िता की शिकायत के बाद उरुली कांचन पुलिस स्टेशन में आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया. घटना सामने आने के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं.

शराब के नशे में किया हमला

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह चौंकाने वाली घटना 20 अप्रैल की है. आरोपी पति शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी पर अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए कहा 'तुम काम पर जाती हो, बताओ बाहर तुम्हारा किसके साथ नाजायज संबंध है.' इसके बाद आरोपी ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. सिर्फ इतना ही नहीं उसने एसिड की बोतल लाकर पत्नी के गुप्तांग पर डाल दी.

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असहनीय दर्द में चीख रही महिला ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरिंदे ने घर का दरवाजा बंद कर उसे दोबारा पीटा. चीख-पुकार की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली रिश्तेदार ने परिवार को सूचना दी, लेकिन तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया.

15 दिन बाद बेटियों के साथ मायके पहुंची पीड़िता

आरोप है कि घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाने के बजाय घर में ही बंद रखा गया. आखिरकार शनिवार (9 तारीख) को जब आरोपी काम पर गया, तब मौका पाकर पीड़िता अपनी दोनों बेटियों को लेकर किसी तरह मायके पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई.

इसके बाद परिवार उसे उरुली कांचन पुलिस स्टेशन लेकर गया. पुलिस ने तुरंत महिला को इलाज के लिए ससून अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के बाद पीड़िता ने शुक्रवार (15 तारीख) को शिकायत दर्ज कराई.

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Published at : 18 May 2026 01:55 PM (IST)
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Acid Attack Pune Crime News MAHARASHTRA
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