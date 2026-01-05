Maharashtra: ससुराल वालों ने दहेज में मांगे 5 लाख, बहू को भूखा रखा... बेल्ट से बेहरहमी से पीटा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में दहेज की मांग को लेकर एक शादीशुदा महिला को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दापोडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

पीड़ित महिला की शादी 24 नवंबर, 2024 को हुई थी. हालांकि उसने आरोप लगाया है कि शादी के एक महीने बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. शिकायत में कहा गया है कि उसके पति राजदीप, ससुर प्रदीप और सास हेमलता ने उसे गालियां देना, भूखा रखना और छोटी-छोटी बातों पर मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया.

पीड़िता ने 5 लाख रुपये मांगे

शिकायत के मुताबिक, ससुराल वालों ने शेयर मार्केट में नुकसान का हवाला देकर पीड़िता से 5 लाख रुपये मांगे. इस दबाव में आकर विवाहित महिला को अपने पिता से 3 लाख रुपये लाने के लिए मजबूर किया गया. इतना ही नहीं उसने यह भी कहा कि दिवाली के त्योहार के दौरान फिर से पैसे मांगे गए.

“पैसे नहीं लाओगी तो घर मत आना”

हैरेसमेंट की गंभीरता के कारण, पीड़िता को 1 से 2 महीने तक ससुराल नहीं आने दिया गया. फिर, 21 दिसंबर, 2025 को जब वह अपने ससुराल लौटी तो उसे यह धमकी देकर एंट्री नहीं दी गई, “पैसे नहीं लाओगी तो घर मत आना,” पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया है. आरोप है कि उसके ससुर प्रदीप ने पीड़िता को बेल्ट से बुरी तरह पीटा. शिकायत में कहा गया है कि उसके पति राजदीप ने उसे डंडे और लात-घूंसों से पीटा और उसकी सास हेमलता ने भी उसे पीटा.

पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोटें

इस घटना में पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसका इलाज किया जा रहा है. इस मामले में दापोडी पुलिस स्टेशन में संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है. नागरिक दहेज के लिए हैरेसमेंट की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.