Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित शिरूर तालुका के कोरेगांव भीमा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर एक परप्रांतीय युवक की निर्मम हत्या कर दी. मृतक की पहचान सुकेन महातो (उम्र 30 साल), मूल निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है. उसका खून से लथपथ शव पुणे-नगर हाईवे के पास स्थित ‘अपना घर’ होटल के पीछे मिला. घटना की सूचना मिलते ही शिक्रापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर श्वान दल और फॉरेंसिक टीम को बुलाया. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए गए हैं. इस मामले में तुलसीराम महातो की शिकायत पर शिक्रापुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने चार विशेष टीमें गठित की हैं और तकनीकी विश्लेषण व मुखबिरों की मदद से जांच तेज कर दी गई है.

घटना पर ममता बनर्जी ने किया पोस्ट

इस हत्या की घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि परप्रांतियों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाकर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने इस घटना को नफरत से प्रेरित अपराध बताया और मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए. साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा भी जताया.

हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या कोई और कारण?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मृतक रोजगार के सिलसिले में इस इलाके में रह रहा था. हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या कोई अन्य कारण है, इसकी गहन जांच की जा रही है. स्थानीय अपराध शाखा की भी इस मामले में मदद ली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.