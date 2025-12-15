Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका के उर्से गांव में एक दरिंदे ने शाम के समय बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और फिर घर से आधे किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले गया. बच्ची के साथ रेप किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी. इस घटना से उर्से सहित मावल क्षेत्र हिल गया है. जांच में सामने आया है कि पहचान के व्यक्ति ने ही उर्से में पड़ोसी के साथ यह किया है. गुंडा विरोधी दस्ते ने 12 घंटे में दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना से इलाके में गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

मावल के उर्स इलाके में बड़ी संख्या में काम के लिए आए लोगों की भीड़ है. इसलिए इस क्षेत्र में मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में रहता है. शनिवार का दिन एक मजदूर परिवार के लिए घातक साबित हुआ. उर्से में एक जगह पर माता-पिता और दो भाई-बहन एक मजदूर परिवार के रूप में रहने आए थे. माता-पिता दोनों पेट भरने के लिए काम पर गए थे, जबकि छह साल की बेटी और आठ साल का बेटा दोनों बच्चे घर पर ही थे.

12 घंटे में पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया

रात को मां काम से घर आने के बाद बेटी घर पर नहीं मिली और खोजबीन शुरू हो गई. काफी देर तक तलाश करने के बाद भी बच्ची नहीं मिलने पर उन्होंने शिरगांव पुलिस स्टेशन का रुख किया और यह जानकारी गुंडा विरोधी दस्ते को मिली. पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के दौरान पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद बारह घंटे में पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया.

मां कंपनी में काम करती है. पिता काम के सिलसिले में पुणे आते-जाते हैं. बेटी की ऐसी दुखद मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इलाके में दुख व्यक्त किया जा रहा है. जिसने अत्याचार किया वह छह साल से घर के पास रह रहा था. संदिग्ध समीर कुमार मंडल उस बच्ची के घर के पास कई सालों से रहता है. वह छह साल से शादीशुदा है. उसकी पत्नी को टीबी हो गया है. पुलिस का कहना है कि उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति के लिए इलाज चल रहा है.

बच्ची के साथ वास्तव में क्या हुआ?

संदिग्ध और वह बच्ची एक-दूसरे को जानते थे. इसलिए उसने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को आधा किलोमीटर दूर ले जाने के लिए दो से तीन किलोमीटर घुमाया. सुनसान जगह पर जाने के बाद उसने लड़की के साथ रेप किया. उसके बाद लड़की की पैंट से उसका गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद लड़की के शव को छोड़कर भाग गया.

सीसीटीवी का सहारा लेकर, गांव के नागरिकों के साथ चर्चा करके जानकारी ली, पुलिस ने अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की. पुलिस की सख्ती दिखाने के बाद दरिंदे ने अपराध कबूल कर लिया.

अपराध का पता कैसे चला?

गुंडा विरोधी दस्ते को अपराध की जानकारी मिलते ही सहायक पुलिस निरीक्षक हरीश माने, पुलिस सिपाही तौसिक शेख और रामदास मोहिते की टीम घटनास्थल पर पहुंची. तब रिश्तेदारों ने बताया कि समीर कुमार मंडल (उम्र 35, वर्तमान में निवासी उर्से, तालुका मावल, मूल निवासी जिला गोंडा, झारखंड) के साथ लड़की चॉकलेट लेने गई थी.

उसके बाद पुलिस ने कंपनी से दरिंदे को हिरासत में लिया. शुरुआत में उसने अपराध कबूल नहीं किया. घटनास्थल से सभी सड़कों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ बता दिया. इस डर से कि लड़की घर पर बताएगी, दरिंदे ने लड़की की पैंट से उसका गला दबा दिया. रात 11 बजे कंपनी में काम पर गया