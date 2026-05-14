जबरन महिला के घर में घुसकर किया गैंगरेप, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुणे में महिला के घर में घुसकर मारपीट, गैंगरेप किया गया।

पीड़िता के मंगलसूत्र छीने, घर अपने नाम करने की धमकी दी।

आरोपियों ने पहले भी किया था शारीरिक दुर्व्यवहार।

सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस कर रही जांच।

Maharashtra GangRape News: महाराष्ट्र के पुणे के आलंदी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ घुसपैठियों ने ज़बरदस्ती एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और फिर उसका गैंगरेप किया. इस मामले में दिघी पुलिस स्टेशन में सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने 7 अप्रैल को उसके घर में घुसकर उसके गले से मंगलसूत्र छीन लिया. इसके बाद उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया गया.

इसके अलावा शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने उसे धमकाते हुए कहा, "इस घर का मालिकाना हक हमारे नाम कर दो, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे." यह आरोप भी लगाया गया है कि आरोपी चार-पांच महीने पहले भी पीड़िता के घर आए थे और उस समय भी उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया था.

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इन लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज

साथ ही शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों ने पीड़िता के रिश्तेदारों के साथ भी बदतमीज़ी की और उसे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी. इस मामले में अभिमन्यु अंधाले, नारायण खांडारे, श्याम महाराज राठौड़, राहुल चोरेडिया, कनिफनाथ गुलाबराव घुले, युवराज खरमाटे और एक अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दिघी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

मामले की जांच शुरू की गई

पीड़िता के पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने ज़बरदस्ती उसके घर में घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया. यह घटना कथित तौर पर 7 अप्रैल 2026 को हुई थी. पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और सभी आरोपों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है.

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