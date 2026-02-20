Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 13 साल की लड़की के साथ उसकी मां के दोस्त ने रेप किया. आरोपी ने बच्ची को कार में यह कहकर बिठाया कि वह उसे स्कूल छोड़ेगा, लेकिन व्यक्ति ने रास्ते में लड़की के साथ रेप किया. यह घटना पुणे के मशहूर डीपी रोड इलाके में हुई.

घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने रेप के बारे में किसी को भी बताया तो उसे गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा. आरोपी की पहचान 29 साल के ज्ञानेश्वर रायरिकर के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां एक विधवा महिला है और आरोपी ज्ञानेश्वर रायरिकर से उसकी कई सालों से पहचान थी. इसी भरोसे के चलते मां ने अपनी बेटी को उसके साथ स्कूल जाने की अनुमति दी थी. लड़की ने भी आरोपी पर विश्वास किया और उसके साथ कार में बैठ गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने स्कूल छोड़ने के बहाने बच्ची को डीपी रोड ले जाकर कार रोकी और वहां उसके साथ जबरन रेप किया. घटना के बाद वह बच्ची को डराता-धमकाता रहा ताकि मामला बाहर न आए.

मां के पूछने पर लड़की ने बताई आपबीती

घटना वाले दिन बच्ची सामान्य समय से करीब आधा घंटा देरी से स्कूल पहुंची. जब वह शाम को घर लौटी तो उसकी मां ने उससे देरी का कारण पूछा. बच्ची घबराई हुई थी और ठीक से जवाब नहीं दे पाई, जिससे मां को शक हुआ. इसके बाद मां ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तब बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बता दी. इसके बाद पीड़िता की मां ने वारजे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ज्ञानेश्वर रायरिकर को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया आरोपी

मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपी की कार की भी जांच की जा रही है ताकि पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है. फिलहाल वारजे पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.