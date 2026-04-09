Maharashtra: चेंजिंग रूम में CCTV कैमरा से महिला का बनाया अश्लील वीडियो, बाद में धमकाया
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के कामशेत में एक दुकान के ट्रायल रूम में महिला का सीसीटीवी से वीडियो बनाया गया. महिला की शिकायत पर दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के कामशेत इलाके से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों की सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक महिला के साथ कपड़े बदलते समय छिपे हुए सीसीटीवी कैमरे से वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता एक स्थानीय दुकान मुकेश फैंसी कॉर्नर में खरीदारी करने गई थी. दुकान के मालिक मुकेश मुथा ने उसे कपड़े ट्रायल के लिए स्टोर रूम में भेजा. आरोप है कि आरोपी को यह पूरी जानकारी थी कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके बावजूद उसने जानबूझकर महिला की निजता का उल्लंघन किया और कपड़े बदलते समय उसका वीडियो रिकॉर्ड किया.
घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकाया
घटना यहीं तक सीमित नहीं रही. पीड़िता के मुताबिक, जब उसे इस हरकत की भनक लगी तो आरोपी ने उसे धमकाया और चुप रहने के लिए दबाव बनाया. इस मानसिक दबाव और शर्मिंदगी के बावजूद महिला ने हिम्मत दिखाई और कामशेत पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.
आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और 352 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मुकेश मुथा को कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी. इस शर्मनाक घटना से इलाके में हर कोई चौंक गया है.
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Source: IOCL