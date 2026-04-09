हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: चेंजिंग रूम में CCTV कैमरा से महिला का बनाया अश्लील वीडियो, बाद में धमकाया

Maharashtra: चेंजिंग रूम में CCTV कैमरा से महिला का बनाया अश्लील वीडियो, बाद में धमकाया

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के कामशेत में एक दुकान के ट्रायल रूम में महिला का सीसीटीवी से वीडियो बनाया गया. महिला की शिकायत पर दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के कामशेत इलाके से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने लोगों की सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक महिला के साथ कपड़े बदलते समय छिपे हुए सीसीटीवी कैमरे से वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता एक स्थानीय दुकान मुकेश फैंसी कॉर्नर में खरीदारी करने गई थी. दुकान के मालिक मुकेश मुथा ने उसे कपड़े ट्रायल के लिए स्टोर रूम में भेजा. आरोप है कि आरोपी को यह पूरी जानकारी थी कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसके बावजूद उसने जानबूझकर महिला की निजता का उल्लंघन किया और कपड़े बदलते समय उसका वीडियो रिकॉर्ड किया.

घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकाया

घटना यहीं तक सीमित नहीं रही. पीड़िता के मुताबिक, जब उसे इस हरकत की भनक लगी तो आरोपी ने उसे धमकाया और चुप रहने के लिए दबाव बनाया. इस मानसिक दबाव और शर्मिंदगी के बावजूद महिला ने हिम्मत दिखाई और कामशेत पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और 352 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मुकेश मुथा को कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी. इस शर्मनाक घटना से इलाके में हर कोई चौंक गया है.

यह भी पढ़ें -

महाराष्ट्र: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी पदाधिकारियों को वॉर्निंग! कहा- 'अगर काम नहीं किया तो...'

Mumbai News: समुद्र में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 6 अवैध LED नावें पकड़ीं, डेढ़ करोड़ का माल जब्त

Published at : 09 Apr 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra: चेंजिंग रूम में CCTV कैमरा से महिला का बनाया अश्लील वीडियो, बाद में धमकाया
Maharashtra: चेंजिंग रूम में CCTV कैमरा से महिला का बनाया अश्लील वीडियो, बाद में धमकाया
महाराष्ट्र
Nashik News: ‘ये कॉर्पोरेट जिहाद’, नासिक TCS में महिला कर्मचारियों से शोषण मामले में बोले मंत्री नितेश राणे
‘ये कॉर्पोरेट जिहाद’, नासिक TCS में महिला कर्मचारियों से शोषण मामले में बोले मंत्री नितेश राणे
महाराष्ट्र
बारामती: कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ उतारा उम्मीदवार, अब शरद पवार से चर्चा के बाद किया बड़ा ऐलान
बारामती: कांग्रेस ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ उतारा उम्मीदवार, अब शरद पवार से चर्चा के बाद किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
नासिक: नामी कंपनी में यौन शोषण और धार्मिक दबाव का बड़ा खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, SIT जांच जारी
नासिक: नामी कंपनी में यौन शोषण और धार्मिक दबाव का बड़ा खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, SIT जांच जारी
Advertisement

वीडियोज

समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों? समझें खेला
बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
आईपीएल 2026
KKR या LSG, आज कौन मारेगा बाजी? कोलकाता में बारिश की कितनी उम्मीद? मैच से पहले जानें किसकी होगी जीत
KKR या LSG, आज कौन मारेगा बाजी? कोलकाता में बारिश की कितनी उम्मीद? मैच से पहले जानें किसकी होगी जीत
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हमारे हीरो, अल्लाह ने आज पाकिस्तान को...'
US-ईरान सीजफायर पर शहबाज खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हीरो, अल्लाह ने पाकिस्तान को...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget