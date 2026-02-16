हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र में दिल्ली जैसा हादसा! 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी 3 साल की बच्ची, नहीं लगी थी रेलिंग या जाली

महाराष्ट्र में दिल्ली जैसा हादसा! 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी 3 साल की बच्ची, नहीं लगी थी रेलिंग या जाली

Pune News: पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ की 3 साल की बच्ची अधूरी पार्किंग गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने बिल्डर और पार्किंग संचालक पर लापरवाही का मामला दर्ज किया है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 05:23 PM (IST)
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है. वाकड स्थित अश्वनी गैलेक्सी सोसायटी में खेलते समय केवल 3 साल की बच्ची श्रीजा अनिल सांगले गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा सोसायटी के गार्डन के पास एफ विंग में बने पार्किंग पिट गड्ढे में हुआ. जानकारी के मुताबिक, यह गड्ढा अधूरा था और इसमें सुरक्षा के लिए कोई दीवार, रेलिंग या जाली नहीं लगी थी. खेलते समय बच्ची अचानक इस 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिससे उसके सिर और पीठ में गंभीर चोटें आईं.

बच्ची का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है और स्थिति स्थिर बताई जा रही है. हादसे के बाद बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अश्वनी पैराडाइज कंपनी के बिल्डर और किंग मल्टीलेवल कार पार्किंग सिस्टम के संचालक जगन्नाथ राउत पर लापरवाही का आरोप लगाया है. शिकायत में कहा गया कि पार्किंग गड्ढे के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.

सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया

वाकड पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि गड्ढा अधूरा था और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए.

सोसायटी में सुरक्षा की कमी पर गुस्सा

इस घटना ने सोसायटी के निवासियों और अभिभावकों में गहरा आक्रोश फैला दिया है. लोग सुरक्षा की कमी को लेकर बिल्डर और पार्किंग सिस्टम संचालक की निंदनीय लापरवाही बता रहे हैं. सौभाग्य से इस हादसे में कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना यह स्पष्ट कर देती है कि सार्वजनिक स्थानों और बच्चों के खेलने के इलाकों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी खतरनाक साबित हो सकती है. पुलिस ने फिलहाल गड्ढे के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और दोषियों की पहचान कर उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए भेजने की प्रक्रिया जारी है. 

Published at : 16 Feb 2026 05:23 PM (IST)
