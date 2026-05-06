Pune News: मार्कशीट विवाद बना खूनखराबे की वजह! पिता ने 9 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड इलाके से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक जन्मदाता पिता ने अपनी ही बेटी को बेरहमी से मार डाला. बताया जा रहा है कि यह विवाद भाई की मार्कशीट में छेड़छाड़ करने की वजह से हुआ, जिसके बाद गुस्से में आरोपी पिता ने बेहद क्रूर कदम उठाया.

यह घटना देउलगांव राजे के हनुमानवस्ती इलाके में रविवार दोपहर को हुई. पुलिस के अनुसार, आरोपी पिता ने लकड़ी काटने वाली मशीन से बच्ची पर बेरहमी से हमला किया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए शव को साड़ी में लपेटकर घर में आग लगा दी.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, गुस्से में आरोपी ने अपनी 9 साल की बेटी अनामिका को बेरहमी से पीटा. इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई. घटना के समय बच्ची मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया.

मुंबई में बुजुर्ग को 54 दिन तक रखा 'डिजिटल अरेस्ट', दिल्ली ब्लास्ट में फंसाने की धमकी देकर 41 लाख की ठगी

इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की और घर में आग लगा दी. इस दौरान परिवार का छोटा बेटा संस्कार (10) किसी तरह बच गया और उसने रिश्तेदारों को पूरी बात बताई. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता शांताराम चव्हाण (33) को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, इस मामले में चिंगू भोसले नाम के एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उस पर सबूत छिपाने का आरोप है. पुलिस ने हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Mumbai News: हादसा, हत्या या आत्महत्या? मुंबई तरबूज कांड के 11 दिन बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी