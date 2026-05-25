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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: पुणे में शर्मनाक हरकत! बस स्टॉप पर युवती के साथ अश्लीलता, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra: पुणे में शर्मनाक हरकत! बस स्टॉप पर युवती के साथ अश्लीलता, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

Pimpri Chinchwad Incident: पुणे के पिंपरी-चिंचवड में बीआरटी बस स्टॉप पर युवती से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी जाकिर शेख को पीड़िता की बहादुरी और पुलिस कार्रवाई से 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 25 May 2026 05:51 PM (IST)
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Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. चिंचवड के मदर टेरेसा फ्लाईओवर पर एम्पायर एस्टेट बीआरटी बस स्टॉप पर एक 24 साल की युवती के साथ अश्लील हरकतें की गईं. हालांकि, पीड़िता की बहादुरी और पिंपरी पुलिस की तेज कार्रवाई के चलते आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी की पहचान जाकिर हमीद शेख के रूप में हुई है.

मिली जानकारी के अनुसार, 22 मई की सुबह 7:45 बजे के आसपास पीड़िता एम्पायर एस्टेट बीआरटी स्टैंड पर कंपनी की बस का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान आरोपी जाकिर शेख वहां आया और युवती को देखकर अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया. व्यस्त सड़क होने के बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया.

युवती ने दिखाई हिम्मत

घटना से घबराने के बजाय युवती ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत मोबाइल निकाला और आरोपी की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. खुद को कैमरे में रिकॉर्ड होता देख आरोपी घबरा गया. अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपनी जैकेट और टोपी वहीं फेंक दी और मौके से फरार हो गया. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.

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100 से ज्यादा CCTV खंगालकर आरोपी गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पिंपरी पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत एक्शन मोड में आ गई. आरोपी का पता लगाने के लिए पुलिस ने इलाके के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्र कर उसकी गहन जांच की.

तकनीकी जांच और वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की. और वाल्हेकरवाड़ी इलाके में जाल बिछाकर आरोपी जाकिर हमीद शेख को हिरासत में ले लिया. इस मामले में पिंपरी पुलिस स्टेशन में इस मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच जारी है. 

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Published at : 25 May 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Pune Crime News MAHARASHTRA NEWS Pimpri Chinchwad Incident
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