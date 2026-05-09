Maharashtra News: पुणे में प्रेमी बना हैवान! 22 साल की युवती की गर्दन काटकर की हत्या की कोशिश

Maharashtra Attempt to Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे शहर के चंदननगर इलाके से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंध के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. यहां एक 22 साल की युवती पर उसके प्रेमी ने गर्दन पर वार कर उसे मारने की कोशिश की. इस घटना के बाद इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, आरोपी पीड़िता के घर में घुसा और उस पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका ICU में इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

कैसे हुआ हादसा?

पीड़िता की पहचान उजालादेवी जसवंतसिंग दोहरे और आरोपी दिलीप राठौड़ के रूप में हुई है, दोनों की उम्र 22 साल है और दोनों एक ही मॉल में एक साथ काम करते थे. इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्रेम में बदल गया. हालांकि, पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच लड़ाई चल रहा था. इसी लड़ाई के कारण आरोपी युवती के घर पहुंचा.

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उस समय युवती घर में अकेली थी, क्योंकि उसके भाई और भाभी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. इसी मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी ने घर में घुसकर उसकी गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया और फिर मौके से फरार हो गया.

घायल हालत में भी दिया बयान

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युवती ने किसी तरह अपने भाई को फोन और कहा, “जल्दी घर आओ एक लड़के ने मुझपर हमला किया है और मेरी गर्दन से आवाज नहीं आ रही है." इसके बाद उसने वीडियो कॉल के जरिए अपनी स्थिति भी दिखाई, जिसमें वह खून से लथपथ नजर आ रही थी.

कॉल के बाद भाई तुरंत घर की ओर भागा और स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की जानकारी मिलते ही चंदननगर पुलिस स्टेशन की टीम भी मौके पर पहुंची. अस्पताल में पीड़िता बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने इशारे से पेन और कागज मांगा और उस पर आरोपी का नाम लिखकर “दिलीप राठौड़” बताया.

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