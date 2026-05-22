Pune News: प्यार में पागल युवक बना हैवान! युवती और उसके दोस्त पर फेंका एसिड, आरोपी गिरफ्तार

Pune Acid Attack Case: महाराष्ट्र के पुणे में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां “तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी” ऐसा कहते हुए गुस्से में एक युवक ने युवती और उसके दोस्त पर एसिड फेंक दिया. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया.

पीड़िता ने इस मामले में बंडगार्डन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. घटना 20 मई की रात करीब 2 बजे के आसपास ताड़ीवाला रोड इलाके में हुई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले से ही युवती के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने को लेकर नाराज था और कई दिनों से उस पर नजर रख रहा था.

कैसे हुआ हमला?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता और उसका दोस्त दोनों पुणे शहर के एक होटल में काम करते हैं. काम खत्म होने के बाद दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी आरोपी ने घात लगाकर उन्हें रोक लिया. उसने पहले धमकी दी कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती? अगर तुम मेरी नहीं हो, तो किसी की नहीं होने दूंगी.

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दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही, आरोपी ने अपने साथ लाए प्लास्टिक ड्रम में रखे रासायनिक पदार्थ को युवती के शरीर पर फेंक दिया. यह पदार्थ उसकी गर्दन, पीठ और पैरों पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. साथ ही आरोपी ने उसके दोस्त पर भी हमला किया, जिससे वह भी घायल हो गया. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच सक्रिय हुई और जांच शुरू की. आरोपी की तलाश में टीम को कर्नाटक भेजा गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि हमला करने में इस्तेमाल किया गया पदार्थ किस तरह का था और आरोपी इसे कहां से लेकर आया था.

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