महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 6 साल के बेटे की हत्या कर दी. इस कलयुगी मां ने अपने बच्चे की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि वह उसके प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहा था. हत्या के बाद आरोपी मां ने दिल का दौरा पड़ने की झूठी कहानी रचकर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की. अब पुलिस ने इस मामले की परतें खोल दीं हैं और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है.

यह घटना पुणे के खेड़ तालुका स्थित कुरुली गांव की है. यहां आरोपी महिला बसरीन मेहबूब शेख (27 वर्ष) का आरोपी राम विनायक कजेवाड के साथ प्रेम प्रसंग था. बसरीन का 6 साल का बेटा, आवेज महबूब शेख इन दोनों के संबंधों के बीच बाधा बन रहा था. ऐसे में दोनों ने बच्चे को ठीकाने लगाने की साजिश रची.

कैसे आवेज की हत्या की गई?

आरोपी महिला और उसे प्रेमी ने 4 अप्रैल (शनिवार) की रात करीब 11:30 बजे आवेज की हत्या की साजिश रची. दोनों ने मासूम का सिर बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में डुबोया और फिर उसके सिर को दीवार और जमीन पर पटक-पटक कर उसे बेरहमी से मार डाला. हत्या के बाद गुनाह छुपाने के लिए आरोपियों ने इसे प्राकृतिक मौत का रूप देने की कोशिश की. दोनों आवेज के शव को अर्टिगा कार से बीड़ जिले के परली क्षेत्र के धर्मापुरी ले गए. यहां बसरीन का मायका है. उसने अपने घरवालों को बताया कि आवेज की मौत 'हार्ट अटैक' (दिल का दौरा) आने से हुई है.

कैसे खुला राज?

अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान शिकायतकर्ता इसाक अहमद शेख (49 वर्ष) को संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत परली ग्रामीण पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और संदिग्ध हरकतों के आधार पर पुलिस ने बसरीन शेख से कड़ाई से पूछताछ की.

शुरुआत में वह टालमटोल करती रही, लेकिन पुलिसिया सख्ती के आगे वह टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया, इस मामले में दक्षिण म्हालुंगे पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103(1), 238, 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी मां बसरीन शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके प्रेमी राम कजेवाड की तलाश जारी है.